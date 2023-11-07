به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه تحت حمایت آمریکا واکنش نشان داد.

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به تبعات تداوم حمله به غزه گفت: ادامه تعرض اسرائیل و آمریکا به غزه به رویارویی فراگیر و همه‌جانبه خواهد انجامید.

قاسم در ادامه اعلام کرد که حزب‌الله لبنان برای کاهش فشار به غزه وارد درگیری شده است.

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به افزایش شدت درگیری‌ها در مرز لبنان و اراضی اشغالی تصریح کرد: حملات روزافزون ما حامل این پیام است که گسترش جنگ از سوی اسرائیل پیامدها و نتایج خطرناکی را در پی خواهد داشت.

چندی پیش نیز سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی گفت: در شرایط کنونی هدف نخست همه ما در طول شبانه روز باید توقف جنگ و تجاوز علیه غزه باشد. هدف بعدی این است که مقاومت و حماس در غزه پیروز این نبرد باشند. پیروزی غزه به معنای پیروزی ملت فلسطین، قدس، مسجدالاقصی، کرانه باختری و اسرای فلسطینی خواهد بود.

دبیرکل حزب الله در ارتباط با موضوع ورود این جنبش به جنگ علیه صهیونیست‌ها تاکید کرد: ما از همان روز هشتم اکتبر یعنی دومین روز جنگ وارد نبرد شده ایم، اگر به آنچه در نقاط مرزی لبنان و اراضی اشغالی رخ داده با دقت بنگریم متوجه خواهیم شد که این تحولات بسیار مهم و بزرگ است.

وی تاکید کرد: آنچه در جبهه لبنان رخ داده در تاریخ رژیم صهیونیستی بی سابقه است، البته ما در هر حال به آنچه در نقاط مرزی جریان دارد، اکتفا نخواهیم کرد.