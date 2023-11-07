به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس ویدئویی از حملات سنگین خمپاره‌ای رزمندگانش به تجمع نظامیان اشغالگر نفوذ کرده در نوار غزه و تجهیزات نظامی آنها منتشر کرد.

گردان‌های قسام همچنین اعلام کرد در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه، شهر اشغالی بئر السبع را هدف حملات موشکی قرار داده است.

در خبری دیگر، منابع فلسطینی از درگیری شدید مجاهدان گردان‌های قسام و نظامیان اشغالگر در نزدیکی اردوگاه الشاطئ در شمال نوار غزه خبر دادند. در این درگیری‌ها، پنج دستگاه تانک مرکاوا، یک نفربر و یک بولدوزر نظامیان صهیونیست منهدم شد.