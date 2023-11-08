فهرست نهایی داوطلبان انتخابات مجلس اول اسفند ماه اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد عزیزی در جلسه بررسی معیارهای شورای نگهبان در رد یا تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار شد، اظهار کرد: در مرحله نخست، هیأت‌های اجرایی متشکل از یازده نفر که هشت نفر آنها از اقشار مختلف مردم و سه نفر مدیر دولتی هستند بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان را انجام می‌دهند که قرار است تا روز هجدهم آبان، صلاحیت‌ها را بررسی و اعلام نظر کنند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم هیأت نظارت استانی که زیر نظر شورای نگهبان بوده صلاحیت تمام ثبت نام کنندگان استانی که یک هزار و ۳۲۳ نفر را بررسی می‌کند طبق قانون، مکلف به اظهار نظر در مورد تک تک افراد است.

عزیزی گفت: مرحله سوم بررسی صلاحیت‌ها در هیأت مرکزی نظارت که اعضای پنج نفره آن از سوی شورای نگهبان تعیین می‌شوند، انجام می‌شود و در مرحله پایانی، خود شورای نگهبان متشکل از ۱۲ فقیه و حقوقدان وارد موضوع بررسی صلاحیت‌ها می‌شوند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان و رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در آذربایجان شرقی در مورد علت بررسی صلاحیت‌ها به صورت مرحله‌ای، گفت: در این روش، داوطلبی که در مرحله نخست رد صلاحیت شده امکان اعتراض به رأی در مرحله بعدی و هیأت بعدی را دارد و حقی از کسی ضایع نمی‌شود.

عزیزی افزود: پس از اتمام مراحل چهار گانه بررسی صلاحیت، لیست نهایی داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، اول اسفند ماه سال جاری و ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود.