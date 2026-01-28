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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۲۱

واکنش عراقچی به تهدیدات ترامپ: نیروهای مسلح ما انگشت برماشه آماده‌اند

واکنش عراقچی به تهدیدات ترامپ: نیروهای مسلح ما انگشت برماشه آماده‌اند

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا نوشت: نیروهای مسلح شجاع ما انگشت بر ماشه، آماده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا نوشت: «نیروهای مسلح شجاع ما با آمادگی کامل، و انگشت بر ماشه، آماده‌اند تا به‌طور سریع و قاطع به هرگونه تجاوز علیه خاک، حریم هوایی و آب‌های سرزمینی کشور عزیزمان پاسخ دهند.

درس‌های ارزشمند آموخته‌شده از جنگ ۱۲روزه این توان را به ما داده است که اکنون با قدرت، سرعت و شدت بیشتری واکنش نشان دهیم.

در عین حال، ایران همواره از یک توافق هسته‌ای منصفانه، عادلانه و مبتنی بر منافع متقابل استقبال کرده است؛ توافقی که از موضع برابر و عاری از هرگونه اجبار، تهدید و ارعاب باشد. توافقی که نسبت به تامین حقوق ایران برای برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته‌ای اطمینان دهد و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای را تضمین نماید.

چنین سلاح‌هایی هیچ جایگاهی در محاسبات امنیتی ما ندارند و ما هرگز در پی دستیابی به آن‌ها نبوده‌ایم.»

*محمدمهدی رحمتی

کد مطلب 6734451

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    نظرات

    • IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      0 0
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      نیروهای آمریکایی باید به طور کامل از عراق، قطر و منطقه خارج شوند سران آمریکا جنایتکار به علت جنایات محاکمه شوند.
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 2
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      درود بر شما دستمریزاد
    • ق ر IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 1
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      تو رو خدا اول تنگه هرمز ببندین بعد هم به متحدین آمریکا درس عبرت بدهيد تا از یادشون نره
    • IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 2
      پاسخ
      خدا قوت دمتون گرم زنده و پایدار و سلامت باشین
    • IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 1
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      به تهدیدات آمریکا توجه نکیند.ترامپ سگی ست که هرازگاهی واق واق میکندامامیترسدازلانه اش فاصله بگیرد
    • بیات IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 1
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      با سلام و خداقوت . همانطور که در داخل ایران قرار بر این شد که به جز تحمل اشد مجازات عملیات تروریستی صهیونی و آمریکایی ، از اموال اغتشاش گران خسارت های ایجاد شده پرداخت شود .لطفا ترتیبی اتخاذ کنید که در مجامع بین المللی به ویژه دادگاه لاهه از پیام رسان های اینستاگرام ، توییتر ، موساد اینترنشنال و مسببین اعمال تروریستی و دعوت کننده به آشوب شکایت و تحت پیگرد و پرداخت غرامت صورت گیرند
      • کمی IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
        1 0
        متاسفانه مجامع بین المللی ومحاکم بین المللی درخدمت قدرت های بزرگ وزورگوهست سازمان ملل زیرمجموعه سازمان امنیت آمریکاست وبراین پایه بناشده
    • بیات IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 1
      پاسخ
      در غیر اینصورت و هرگونه ترحم اینگونه رفتار داعش گونه را عادی سازی کرده و از فردا روز به هر دلیلی مرتکب این رفتار های وحشیانه خواهند شد و در قامت طلبکار نیز مجددا دعوت به خونریزی خواهند کرد پس باید هزینه جرم را به حد اعلا رساند . یک یاحسین دیگر
    • ali IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      باید به سرعت بمب اتمی ازمایش کنید. آمریکاییها و اسراییلیها از بمب اتم خیلی میترسن

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