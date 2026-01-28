به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا نوشت: «نیروهای مسلح شجاع ما با آمادگی کامل، و انگشت بر ماشه، آمادهاند تا بهطور سریع و قاطع به هرگونه تجاوز علیه خاک، حریم هوایی و آبهای سرزمینی کشور عزیزمان پاسخ دهند.
درسهای ارزشمند آموختهشده از جنگ ۱۲روزه این توان را به ما داده است که اکنون با قدرت، سرعت و شدت بیشتری واکنش نشان دهیم.
در عین حال، ایران همواره از یک توافق هستهای منصفانه، عادلانه و مبتنی بر منافع متقابل استقبال کرده است؛ توافقی که از موضع برابر و عاری از هرگونه اجبار، تهدید و ارعاب باشد. توافقی که نسبت به تامین حقوق ایران برای برخورداری از فناوری صلح آمیز هستهای اطمینان دهد و عدم دستیابی به سلاح هستهای را تضمین نماید.
چنین سلاحهایی هیچ جایگاهی در محاسبات امنیتی ما ندارند و ما هرگز در پی دستیابی به آنها نبودهایم.»
*محمدمهدی رحمتی
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