ملاقات مردمی رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای رسیدگی به مشکلات

به گزارش خبرگزاری مهر، در سلسله برنامه‌های ملاقات مردمی علی سلاجقه با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، با برخی از شهروندان دیدار و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنان به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.



در سفرهای استانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز ملاقات‌های مردمی به منظور پاسخگویی و دریافت مکاتبات و درخواست‌های مراجعان صورت گرفته است.



متقاضیان برای هماهنگی جهت دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانند در روزهای کاری از ساعت ۸ تا ۱۶ با شماره تلفن ۴۲۷۸۱۰۳۴ تماس بگیرند.