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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

ملاقات مردمی رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای رسیدگی به مشکلات

ملاقات مردمی رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای رسیدگی به مشکلات

رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای رسیدگی به مشکلات شهروندان با برخی از آنها گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سلسله برنامه‌های ملاقات مردمی علی سلاجقه با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، با برخی از شهروندان دیدار و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنان به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

در سفرهای استانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز ملاقات‌های مردمی به منظور پاسخگویی و دریافت مکاتبات و درخواست‌های مراجعان صورت گرفته است.

متقاضیان برای هماهنگی جهت دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانند در روزهای کاری از ساعت ۸ تا ۱۶ با شماره تلفن ۴۲۷۸۱۰۳۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 5933665

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