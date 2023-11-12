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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۰

سرپرست شبکه بهداشت مشگین شهر:

زنان الگوی اصلی آموزش زندگی سالم به نسل بعدی هستند

زنان الگوی اصلی آموزش زندگی سالم به نسل بعدی هستند

مشگین‌شهر- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین‌شهر گفت: زنان محور سلامت خانواده محسوب می‌شوند و علاوه بر مدیریت سلامت اعضای خانواده،الگوی اصلی آموزش زندگی سالم به نسل بعدی هستند.

امین ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زنان محور سلامت خانواده محسوب می‌شوند و علاوه بر مدیریت سلامت اعضا خانواده، الگوی اصلی آموزش زندگی سالم به نسل بعدی هستند.

وی افزود: سلامت خانواده از ۳ دیدگاه سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی قابل بررسی است و زن نیز به عنوان یکی از ارکان خانواده در این سلامت نقش مهمی ایفا می‌کند، زنان هم دریافت کننده و هم ارائه دهندگان اصلی مراقبت‌ها در نظام سلامت هستند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین‌شهر بیان کرد: پیشرفت جامعه در گرو سلامت خانواده‌ها و سلامت خانواده وابسته به سلامت زنان است و هفته ملی سلامت زنان ایران در سال جاری با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروه‌های مختلف جامعه در خصوص اولویت‌های سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت برگزار می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه شعار امسال هفته سلامت بانوان «بانوی سالم، خانواده سالم، جامعه سالم» انتخاب شده است، گفت: نظر به اهمیت نقش مادر در سلامت خانواده؛ محور اصلی این هفته حمایت از نقش مادری در بانوان اعم از شاغل و یا خانه دار، توأم با توانمندسازی آموزشی آنان برای مدیریت سلامت خانواده است.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه به عنوان هفته ملی سلامت زنان ایران نامگذاری شده که در راستا این هفته فعالیت‌های مختلف آموزشی فرهنگی برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 5936075

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