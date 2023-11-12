به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه خود درباره نشست سران عربی اسلامی درباره تحولات غزه گفت: تنها میتوانم آنچه که کشورهای اسلامی و عربی در نشست شنبه خود برای محکوم کردن و تقبیح اقدامات صهیونیستهای تروریست علیه فلسطین عربی و درخواستشان برای لغو محاصره و عدم مجازات جمعی علیه غیرنظامیان صادر کردند، بستایم.
مقتدی صدر عنوان داشت: من از رهبران اسلامی و عربی امید دارم که این گام نخست و نه آخرین گام باشد و با ادامه تروریسم صهیونیستی علیه عموم فلسطین و بالأخص غزه، نشست رهبران اسلامی و عربی نیز ادامه داشته باشد.
رهبر جریان صدر ادامه داد: من در مقابل شما برخی پیشنهادات را برای مصوبات آتی مطرح میکنم که میتواند از جانب شما صادر شود، از جمله اینکه:
نخست: ارتشهای اسلامی و عربی وضعیت آماده باش اعلام کنند؛ چراکه اگر غزه و مقاومت سقوط کند، این امر خدایی نکرده پایان دیگران نیز خواهد بود.
دوم: تحریم اقتصادی گستردهای علیه دشمن صهیونیستی صورت بگیرد.
سوم: انتقال مستقیم و غیر مستقیم نفت به دشمن صهیونیستی متوقف شود.
چهارم: سفارتهای اسرائیل بسته شوند و تمامی کشورهای عربی و اسلامی عادیسازی روابط با این رژیم را جرم انگاری کنند.
پنجم: علی رغم خواسته صهیونیستها، کمکهای پزشکی و حیاتی به غزه رسانده شود.
ششم: تهدید شدیداللحنی علیه کشورهای حامی رژیم صهیونیستی بالاخص به آمریکا، بزرگترین حامی این رژیم از طریق تهدید به بستن پایگاههای نظامیاش در کشورهای اسلامی و عربی صورت بگیرد.
هفتم: صداهای رسمی و غیر رسمی که حامی رژیم صهیونیستی در کشورهای ما هستند، متوقف شوند و در این راستا بر مبنای قانون رایج در هر کشور، صاحبان آن صداها مجازات شوند.
هشتم: از ملتهای عربی و اسلامی خواسته شود که در یک زمان به خاطر غزه تظاهرات کنند و به کسانی که این تظاهرات را از سر ظلم و تعدی ممنوع میکنند، گوش داده نشود.
نهم: از مقاومت فلسطین در پرونده مذاکره در خصوص اسیران فلسطینی، از کودکان و زنان و غیره گرفته تا کسانی که از سالها قبل در زندانهای اشغالگر صهیونیستی هستند، حمایت شود.
دهم: با جنایتکار جنگی خواندن نتانیاهو، تلاشی برای مجرم دانستن رژیم صهیونیستی صورت بگیرد.
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