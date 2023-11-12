  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۴:۵۷

پیشنهاد ده‌گانه مقتدی صدر به سران نشست عربی اسلامی در ریاض

پیشنهاد ده‌گانه مقتدی صدر به سران نشست عربی اسلامی در ریاض

مقتدی صدر با تمجید از بیانیه پایانی نشست سران عربی اسلامی در ریاض درباره تحولات غزه، توصیه ده بندی خود را به سران کشورهای عربی و اسلامی برای انجام دادن آن طی مرحله آتی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه خود درباره نشست سران عربی اسلامی درباره تحولات غزه گفت: تنها می‌توانم آنچه که کشورهای اسلامی و عربی در نشست شنبه خود برای محکوم کردن و تقبیح اقدامات صهیونیست‌های تروریست علیه فلسطین عربی و درخواست‌شان برای لغو محاصره و عدم مجازات جمعی علیه غیرنظامیان صادر کردند، بستایم.

مقتدی صدر عنوان داشت: من از رهبران اسلامی و عربی امید دارم که این گام نخست و نه آخرین گام باشد و با ادامه تروریسم صهیونیستی علیه عموم فلسطین و بالأخص غزه، نشست رهبران اسلامی و عربی نیز ادامه داشته باشد.

رهبر جریان صدر ادامه داد: من در مقابل شما برخی پیشنهادات را برای مصوبات آتی مطرح می‌کنم که می‌تواند از جانب شما صادر شود، از جمله اینکه:

نخست: ارتش‌های اسلامی و عربی وضعیت آماده باش اعلام کنند؛ چراکه اگر غزه و مقاومت سقوط کند، این امر خدایی نکرده پایان دیگران نیز خواهد بود.

دوم: تحریم اقتصادی گسترده‌ای علیه دشمن صهیونیستی صورت بگیرد.

سوم: انتقال مستقیم و غیر مستقیم نفت به دشمن صهیونیستی متوقف شود.

چهارم: سفارت‌های اسرائیل بسته شوند و تمامی کشورهای عربی و اسلامی عادی‌سازی روابط با این رژیم را جرم انگاری کنند.

پنجم: علی رغم خواسته صهیونیست‌ها، کمک‌های پزشکی و حیاتی به غزه رسانده شود.

ششم: تهدید شدیداللحنی علیه کشورهای حامی رژیم صهیونیستی بالاخص به آمریکا، بزرگترین حامی این رژیم از طریق تهدید به بستن پایگاه‌های نظامی‌اش در کشورهای اسلامی و عربی صورت بگیرد.

هفتم: صداهای رسمی و غیر رسمی که حامی رژیم صهیونیستی در کشورهای ما هستند، متوقف شوند و در این راستا بر مبنای قانون رایج در هر کشور، صاحبان آن صداها مجازات شوند.

هشتم: از ملت‌های عربی و اسلامی خواسته شود که در یک زمان به خاطر غزه تظاهرات کنند و به کسانی که این تظاهرات را از سر ظلم و تعدی ممنوع می‌کنند، گوش داده نشود.

نهم: از مقاومت فلسطین در پرونده مذاکره در خصوص اسیران فلسطینی، از کودکان و زنان و غیره گرفته تا کسانی که از سال‌ها قبل در زندان‌های اشغالگر صهیونیستی هستند، حمایت شود.

دهم: با جنایتکار جنگی خواندن نتانیاهو، تلاشی برای مجرم دانستن رژیم صهیونیستی صورت بگیرد.

کد مطلب 5936393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پیراسته فر IR ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
      پاسخ
      پیشنهاد مقتدی الصدر،چیزی شبیه پیشنهاد ایت الله رئیسی درکنفرانس اسلامی،راه حل جنگ درغزه
    • حمید IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
      پاسخ
      درود خدا بر مقتدا صدر،اگر در کشورهای عربی سیاست مداری دم از سازشکاری بزند خائن شمرده سود وبا او برخورد قانونی صورت بگیرد،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها