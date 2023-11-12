واکنش جنبش جهاد اسلامی فلسطین به نشست اسلامی - عربی ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به تصمیمات نشست مشترک عربی و اسلامی که در ریاض برای بررسی وضعیت غزه برگزار شد، از مفاد بیانیه پایانی این اجلاس شدیداً اظهار شگفتی کرد.

در بیانیه جهاد اسلامی در این خصوص آمده است: بندهای محکومیت، درخواست و فراخوان که بیانیه پایانی نشست ریاض را پر کرده، به گونه‌ای است که گویا این بیانیه از سوی نهادی صادر شده است که هیچ ارتباطی با تحولات جاری و کشتار مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری ندارد، نه از سوی ۵۷ کشور عربی و اسلامی که از بیانیه پایانی آنها این گونه به نظر می‌رسد که جز درخواست و صدور فراخوان هیچ قدرت و اختیاری ندارند.

جهاد اسلامی در ادامه تأکید کرد: بیانیه پایانی نشست ریاض بیانگر این است که کشورهای عربی و اسلامی به طور جمعی از انجام مأموریت‌های خود شانه خالی کرده و از وظیفه اصلی خود در حفظ امنیت ملی عربی و اسلامی فاصله گرفته و فلسطین و مردمش را به رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن واگذار کرده‌اند.

جهاد اسلامی همچنین از بند «پایبندی به ابتکار صلح عربی در سال ۲۰۰۲» مندرج در بیانیه پایانی نشست ریاض و اشاره به این مسأله که پیش شرط صلح با تل‌آویو و برقراری روابط عادی با آن، پایان دادن به اشغالگری در همه سرزمین‌های فلسطینی و عربی است، ابراز شگفتی کرد؛ به‌ویژه با توجه به اشتیاقی که برخی حکومت‌های عربی برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر دارند.

بیانیه جهاد اسلامی می‌افزاید: شاید اگر کشورهای عربی و اسلامی سازشکار با رژیم صهیونیستی ابتکار عمل را برای قطع روابط خود با این رژیم به دست می‌گرفتند و حداقل از برخی کشورهای آمریکای لاتین که هیچ ارتباطی با فلسطین و مردم آن ندارند و عربی و اسلامی هم نیستند، الگو می‌گرفتند، این بیانیه تا حدی اعتبار می‌یافت.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پایان بیانیه خود تأکید کرد: تصمیمات مندرج در بیانیه پایانی نشست ریاض این پیام را به ملت‌های عربی و اسلامی می‌فرستد که حکومت‌های عربی در حفاظت از مردم خود و دفاع از مقدسات ملت ناتوان شده و مردم خود را به عنوان یک لقمه چرب برای آمریکا و رژیم صهیونیستی رها کرده‌اند.

گفتنی است که اجلاس فوق‌العاده مشترک کشورهای اسلامی و عربی دیروز شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در واکنش به تحولات خطرناک و بی‌سابقه غزه و سرزمین‌های فلسطینی برگزار شد.