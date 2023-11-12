دریافت 7 MB کد مطلب 5936397 https://mehrnews.com/x33ttY ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۶:۵۱ کد مطلب 5936397 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۶:۵۱ روش جالب مردم مالزی برای تحریم کالاهای حامی رژیم صهیونیستی مردم مالزی با نصب تصاویر شهدای غزه بر روی کالاهای حامی رژیم صهیونیستی این شرکتها را تحریم کردند. کپی شد مطالب مرتبط در حاشیه سخنرانی نصرالله؛ از وضعیت مشابه دربی تا تیراندازی هوایی پیشنهاد دهگانه مقتدی صدر به سران نشست عربی اسلامی در ریاض تظاهرات گسترده خانواده اسرای صهیونیست در تل آویو علیه نتانیاهو مقاومت اسلامی عراق حمله بامداد امروزبه ایلات اشغالی رابرعهده گرفت ۵۹ درصد از اسرائیلیها موافق آتشبس غزه در صورت آزادی اسرا هستند برچسبها مالزی تحریم کالا تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی غزه
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