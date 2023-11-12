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کد مطلب 5936397
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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۶:۵۱

روش جالب مردم مالزی برای تحریم کالاهای حامی رژیم صهیونیستی

روش جالب مردم مالزی برای تحریم کالاهای حامی رژیم صهیونیستی

مردم مالزی با نصب تصاویر شهدای غزه بر روی کالاهای حامی رژیم صهیونیستی این شرکت‌ها را تحریم کردند.

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