به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در یک برنامه تلویزیونی، از تغییر مسیر واریز یارانه دارو خبر داد و عنوان داشت که از اول مهر ۱۴۰۲، سهم یارانه دارو به طور مستقیم به داروخانه‌ها داده می‌شود، حالا سازمان برنامه و بودجه به طور رسمی، این تصمیم را عملیاتی کرد و اولین واریزی به حساب داروخانه‌ها از محل طرح دارویاری، انجام شد.

رضا عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: تا قبل از این پرونده بیمار اعم از بستری و سرپایی، در سازمان بیمه مورد بررسی قرار می‌گرفت و بیمه سهمی را که در تعهد خود داشت، پرداخت می‌کرد. اما از وقتی طرح دارویاری شروع شد ما باید از محل یارانه‌ها مابه التفاوتی را به بیمه‌ها می‌دادیم که الان این سهم را سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت، مستقیم به داروخانه‌ها پرداخت می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که در دو ماه گذشته سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو را در قالب ذی نفع نهایی پرداخت کرده‌ایم، افزود: سازمان برنامه و بودجه، اسناد را از سازمان‌های بیمه گر پایه دریافت می‌کند و بر اساس آن به داروخانه‌ها یا شرکت‌های پخش و تولیدی، مستقیم یارانه دارو را از طریق سازمان هدفمندی پرداخت می‌کند که این موضوع باعث شفافیت بیشتر می‌شود.

عوض پور با اظهار امیدواری درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن، گفت: به نظر می‌آید با توجه به تغییر رویکردی که در پرداخت یارانه دارو اتفاق افتاد، در این یکی دو ماه با وقفه روبه رو شدیم، ولی از این به بعد این فرایند سرعت بیشتری می‌گیرد و از سعی خواهیم کرد تا نیمه اول هر ماه، مطالبات ماه قبل را تسویه کنیم.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: هر چقدر سازمان‌های بیمه گر پایه فرایند ارسال اسناد را به سازمان، تسریع کنند ما مثل حقوق به آن نگاه می‌کنیم؛ یعنی ماهیانه خود را متعهد کردیم تخصیص را به موقع بدهیم و اگر وقفه‌ای اتفاق افتد این زنجیره تا قبل از رسیدن اسناد به سازمان هدفمندی است و اگر بیمه‌ها اسناد را به موقع بررسی و تائید کنند، ما منابع آن را به موقع شارژ می‌کنیم.

عوض پور با اشاره به اینکه این شیوه پرداخت الزام قانونی دارد، تاکید کرد: در تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، بر توزیع اعتبار و پرداخت به ذی نفعان نهایی تاکید شده و عمدتاً داروخانه‌ها و زنجیره‌های تأمین دارو بحثی را مطرح می‌کردند که منابع دارویاری با تأخیر زمانی به دست داروخانه و شرکت‌های پخش و تولید کننده و تأمین کننده می‌رسد و ما برای اینکه شفافیت ایجاد شود و در فرایند تسریع بخشیم شیوه پرداخت مستقیم را در نظر گرفتیم.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: ما نزدیک به ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد از منابع را به صورت مستقیم به داروخانه‌ها پرداخت کردیم یعنی از سازمان بیمه‌گر لیست خواستیم که به ترتیب سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان، سازمان بیمه سلامت ۸۰۰ میلیارد و بیمه خدمات درمان نیروهای مسلح نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان فهرست ارائه کردند که ما از طریق سازمان هدفمندی به ذی نفع نهایی پرداخت کردیم.

عوض پور افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه دارو پرداخت شده است.