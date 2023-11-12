افزایش عرضه محصولات اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی

اکبر فتحی در حاشیه یازدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر، در خصوص برنامههای جدید جهاد کشاورزی استان به خبرنگار مهر افزود: این برنامه در راستای تنظیم بازار بوده ولی نه تنظیم بازار از نوع برخورد چکشی بلکه از نوع افزایش تولید و عرضه محصولات میباشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی عنوان داشت: جزو دستور کار وزارت خانه قرار گرفته که ماهانه ما حدوداً ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی مرغ گوشتی داشته باشیم و سهم استانی مان از این تعداد ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه خواهد بود و خدا را شکر سه و چهار ماهی است که این دستور انجام مییابد وو به دنبال آن آرامش در بازار مرغ ایجاد شده است.
فتحی اذعان کرد: علی رغم اینکه در بازار تخم مرغ مشکلی نیست، ولی با این هدف که در آینده این آرامش در کنترل باشد و تعادل ایجاد گردد هر روز بازار تخم و مرغ توسط همکاران رصد میشود.
وی در خصوص بازار گوشت قرمز یادآور شد: با توجه به خلائی که از سالهای دور به ما تحمیل شده، برنامههای تنظیمی تدارک دیده ایم تا در جهت جهش تولید کمکهایی را به روستاییان و دامداران عزیز داشته باشیم و روستاها را دوباره به محل تولید برگردانیم تا از حالت صرف سکونت گاه خارج شود لذا کمکهایی از قبیل تأمین تسهیلات و همچنین جهش تولید در دنجار ها تا علوفه در تناوب با غلات قرار گرفته تأمین بشود، جزو برنامههای این اداره است.
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