  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر عنوان شد؛

افزایش عرضه محصولات اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی

افزایش عرضه محصولات اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی

تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به دستور کار جدید وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش عرضه محصولات تولیدی برنامه اصلی این اداره خواهد بود.

اکبر فتحی در حاشیه یازدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر، در خصوص برنامه‌های جدید جهاد کشاورزی استان به خبرنگار مهر افزود: این برنامه در راستای تنظیم بازار بوده ولی نه تنظیم بازار از نوع برخورد چکشی بلکه از نوع افزایش تولید و عرضه محصولات می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی عنوان داشت: جزو دستور کار وزارت خانه قرار گرفته که ماهانه ما حدوداً ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی مرغ گوشتی داشته باشیم و سهم استانی مان از این تعداد ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه خواهد بود و خدا را شکر سه و چهار ماهی است که این دستور انجام می‌یابد وو به دنبال آن آرامش در بازار مرغ ایجاد شده است.

فتحی اذعان کرد: علی رغم اینکه در بازار تخم مرغ مشکلی نیست، ولی با این هدف که در آینده این آرامش در کنترل باشد و تعادل ایجاد گردد هر روز بازار تخم و مرغ توسط همکاران رصد می‌شود.

وی در خصوص بازار گوشت قرمز یادآور شد: با توجه به خلائی که از سال‌های دور به ما تحمیل شده، برنامه‌های تنظیمی تدارک دیده ایم تا در جهت جهش تولید کمک‌هایی را به روستاییان و دامداران عزیز داشته باشیم و روستاها را دوباره به محل تولید برگردانیم تا از حالت صرف سکونت گاه خارج شود لذا کمک‌هایی از قبیل تأمین تسهیلات و همچنین جهش تولید در دنجار ها تا علوفه در تناوب با غلات قرار گرفته تأمین بشود، جزو برنامه‌های این اداره است.

کد مطلب 5936401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها