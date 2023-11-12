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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۵

شرکت کنترل کیفیت هوا تهران اعلام کرد؛

هوای پایتخت آلوده است

هوای پایتخت آلوده است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۱۵ قرار گرفته و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۱۵ قرار گرفته و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۰۴ قرار داشت و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم بود.

تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۷۰ روز هوای قابل قبول، ۵۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۳۵ روز هوای قابل قبول، ۸۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۸ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 5936419

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