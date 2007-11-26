سلسله جلسات تخصصی مهدویت در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سلسله جلسات تخصصی مهدویت با هدف گسترش، ترویج و توسعه فرهنگ غنی مهدویت و آموزه های بالنده آن در سطح جامعه دانشگاهی به ویژه نسل جوان و فرهیخته و تربیت دانشجویان آشنا به مباحث مهدویت، پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی دانشجویان و آشنایی با مولفه ها و ضروریات فرهنگ انتظار در این دانشگاه برگزار می شود.

بررسی انتظار و مهدویت و نشانه های آن در قرآن و روایات، سیمای مهدویت در گفتار پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع)، منجی گرایی از دیدگاه ادیان، فرق و مذاهب، بشارت قرآن و کتب مقدس آسمانی به دولت الهی جهان آینده و آینده جهان، انتظار فرج و امید به آینده در آموزه های اسلامی، بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی (عج)، علائم و نشانه های ظهور، حرکت به سمت عصر ظهور، وظایف منتظران امام زمان(عج)، جامعه مهدوی و جهان بعد از ظهور از موضوعات و محورهای این سلسله جلسات است.

همچنین بررسی روانشناسی انتظار، ضرورت و مبانی انتظار، نقش انتظار در زندگی منتظر، انتظار از دیدگاه اجتماعی، آثار تربیتی و روانشناختی انتظار، دینداری در عصر غیبت، مهارتهای زندگی در عصرغیبت، آسیب شناسی مهدویت، جامعه مهدوی، جامعه مطلوب، بایسته های تبلیغ فرهنگ مهدوی، فرهنگ مهدویت در شعر و ادبیات فارسی و معرفی کتب مهدوی از دیگر محورهای عمده این جلسات تخصصی است.

سلسله جلسات تخصصی مهدویت، یکشنبه هر هفته از ساعت 19 با سخنرانی حجت الاسلام سید صدر الدین حسینی در مسجد امیرالمومنین (ع) مجتمع دانشگاهی پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.