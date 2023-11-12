به گزارش خبرنگار مهر، یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بیستم آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد و ساعت ۱۲ بامداد قابل برداشت می‌بود. این در حالی است که برخی بانک‌ها مانند ملت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را صبح روز یکشنبه واریز کرده و ۳ بانک سپه، رفاه و پست بانک هنوز مبلغی را واریز نکرده‌اند.

طیبه حسینی، سخنگو سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مهر گفت: به جهت یک سری هماهنگی‌های بین دستگاهی افرادی که تا کنون موفق به دریافت یارانه خود نشده‌اند تا پایان هفته یارانه خود را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: چنانچه سرپرست خانوار تا پایان هفته موفق به دریافت یارانه نشدند برای مشاهده وضعیت به پنجره واحد «خدمات هوشمند- سامانه رفاهی پنجره ملی» مراجعه کرده و از وضعیت خود اطلاع کسب کنند.