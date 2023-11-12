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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با مهر؛

یارانه پرداخت نشده به برخی خانوارها تا پایان هفته واریز می‌شود

یارانه پرداخت نشده به برخی خانوارها تا پایان هفته واریز می‌شود

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مهر گفت: به جهت یک سری هماهنگی های بین دستگاهی افرادی که تا کنون موفق به دریافت یارانه خود نشده‌اند تا پایان هفته یارانه خود را دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بیستم آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد و ساعت ۱۲ بامداد قابل برداشت می‌بود. این در حالی است که برخی بانک‌ها مانند ملت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را صبح روز یکشنبه واریز کرده و ۳ بانک سپه، رفاه و پست بانک هنوز مبلغی را واریز نکرده‌اند.

طیبه حسینی، سخنگو سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مهر گفت: به جهت یک سری هماهنگی‌های بین دستگاهی افرادی که تا کنون موفق به دریافت یارانه خود نشده‌اند تا پایان هفته یارانه خود را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: چنانچه سرپرست خانوار تا پایان هفته موفق به دریافت یارانه نشدند برای مشاهده وضعیت به پنجره واحد «خدمات هوشمند- سامانه رفاهی پنجره ملی» مراجعه کرده و از وضعیت خود اطلاع کسب کنند.

کد مطلب 5936733
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • مسیح IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      60 3
      پاسخ
      یه سری هماهنگی!!؟؟ تا پایان هفته!!؟؟ خدا ازتون نگذره
    • منتظر IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      59 2
      پاسخ
      خداکنه به آخر هفته نمونه ولااقل امشب واریز بشه دستم خیلی خالیه وحتی پنج تومن واسه خرید یه قرص نان ندارم
      • رسول بشارت هریس ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
        0 1
        من دهکه ۹ هستم بانک سپه اقدام کردم واریز شده ولی داخل حسابم نیست
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      58 3
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه که فقط بلدین زجر بدین
    • حیات IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      42 2
      پاسخ
      مردم چقد بدبختن که بدون یارانه لنگ میمونن
    • علیرضا امینی IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      33 0
      پاسخ
      دیرکرد پرداخت اقساط رو بانک ازش نمیگزه سود روزانه این پولها به حساب کی میره مردمم حقشونه دیرکرد یارانه هارو بگیرند چرا اگه قانونیه باید پرداخت بشه
    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      30 1
      پاسخ
      بخدا قسم شهرستانی که من زندگی میکنم پول خرید نان خالی رو نداریم
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      20 0
      پاسخ
      ما که بانک صادرات هستیم کالا برک داریم چرا از ما را واریز نکردند ۳۰۰ تومانی هست مستجر هستیم
    • اسماعیل FR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      14 1
      پاسخ
      من جز دهک سوم و دچار معلولیت جسمی حرکتی هستم یارانه آبان ماه ۱۴۰۲ تا کنون پرداخت نشدا کمک معشیتی بهزیستی ام هم از شهریور تاکنون پرداخت نشده بنده بیکار و صاحب همسر و دو فرزند هستم نمیدانم یاید چکار کنم به بهزیستی استان البرز مراجعه کردم اما جواب درستی نگرفتم
    • محمدرزلانسری IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      5 0
      پاسخ
      مادرمن سرپرست خانواده هست یارانه ۴۰۰تومانی میگیردهمیشه ۲۰هرماه براش واریزمیشدازبانک رفاه مادرمن ۴ملیون دریافتی داردازمستمری که به ۱۰روزنمیرسه تمام میشه مابه پوله یارانه نیازداریم خواهشابانکهای رفاه وسپه وپست بانک وهرچه سریعترواریزکنید.برای ماقشره مستضعف این پوله ناچیزکمک خرجیمون میشه.
    • تنها خدا IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      13 1
      پاسخ
      لعنت بهتون بیاد من دوقلودارم هر بارکه در یخچال خالی رو باز کردن و گریه کردن نفرینتون کردم خدایا کی عدالت برقرار میشه
    • IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      6 1
      پاسخ
      چرافقط بانک رفاه واریزنکرده کسی نیست پیگیری کنه
    • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      8 2
      پاسخ
      چرا یارنه واریز نکردین
    • ابوالفضل IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      4 0
      پاسخ
      سلام ما بانک تجارت هستیم هنوز یارانه مارو هم ندادن خدارو خوش نمیاد باشه تا بچه وکارگر مردم بودن ..یارانه رو هم نریزن
    • سلام من فرشباف،هستم IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      4 1
      پاسخ
      چرا رایانه ما واریز نشوده لطفا جواب،بدید
    • عبدالرحیم ولی زاده IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 1
      پاسخ
      بیکارم نیازمندم ۲۵۶
    • دنیا بی عدالت IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 1
      پاسخ
      نه بابا اگ مشکل بانک چرا کارتامون کارمیکنن شاید اصلا پولی برا ما واریز نشده انداختینش گردن بانک .چون نصف مردم گرفتن نصف نه .خدا به دادمون برسه .ک یارانه هم ندارین بدین ..ولی .؟!!!!!!!؟
    • ناصر DE ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      5 0
      پاسخ
      دوباره کی اختلاس کرده باید تاوانشو مابدیم
    • ارمان US ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 0
      پاسخ
      درود ،یارانه من هم واریز نشده، ایا کسی هست پاسخ گویی سوال ما باشه،باتشکر،،،بانک ملی
      • Miss.mohmmdi IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
        1 0
        سلام وعرض ادب یارانه بهمن ماه من هم واریزنشده.بانک ملی
    • سامان IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 0
      پاسخ
      با سلام معلول جسمی هستم 1نفر دستفروشم یارانه قط شده بهم هر چقد کمک کنید خدا 100برابرشو بده کمک کنیدشاهد اصلی خداس
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      انشاءالله خدا نشونتون بده که یارانه ما رو پرداخت نکردین
    • درد AE ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      ببینین هرکاری دوست دارین انجام بدین ببینم این همه اه نفرین مردم اون دنیا چطور میخواید جواب پس بدین
    • رابعه عصمتی IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام چرایارانه ماه ابان واریز نشده مگه یارانه کمک به مردم نبودهالان چرا واریز نشده من که مستجرم الان جاره خانه موازکجابیارم خواهشن واریز کنیدوپاسخ
    • بازنشسته IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      3 0
      پاسخ
      پس چرا دیشب شبکه خبر از قول سازمان هدفمندی زیر نویس کرد مشکل یارانه برطرف شده و قابل برداشت ؟
    • اسکندر علیزاده افشار IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      3 0
      پاسخ
      یارانه من هنوزواریز نشده
    • جاسم نرما شیری خواه RO ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 1
      پاسخ
      چرا یارانه من را نریختن وسبعد کالا شارژ نشد ماه آبان ماه۲۱
    • US ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      2 0
      پاسخ
      سلام یارانه آبان ماه ما هم واریز نشده مال ما بانک سپه هست چرا واریز نمیشه کالابرگ ما هم شارژ نشده لطفاً جواب بدید ممنونم
    • وحید IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      2 0
      پاسخ
      سلام امروز ۲۵ شد دیگه وهنوز از کالابرگ ویارانه خبری نیس باوا ما نیازمندیم که پیگیریم
    • علی سالاری IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      من تابه حال که بیست وپنجم آبان هست یارانه کالابرگ ازآنکه تجارت دریافت نکردم لطفا پیگیری کنید
    • مهدی IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      3 1
      پاسخ
      پنج شنبه شدواسه ماواریزنشد
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      5 2
      پاسخ
      اخرهفته شده برام واریز نشد تا کی منتظر باشیم. به کجا مراجعه کنیم.
    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      بخدا ما اینقدبی پولیم که رویارانه هرماه حساب میکنیم ولی این ماه که خیلی احتیاج داشتیم واریزنکردن چرااخه
    • یه مادر IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      آخر هفته شد یارانه داماد من رو ندادن شما رو به خدا پیگیری کنید
    • وحید IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      امروز شنبه ۲۷ م ابان یارانه ما چیشد خوردید
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      کی کالا برگمان واریز میشه میگن تا آخر ه هفت آخره چه هفته‌ی واریز میشه لطفا پاسخ دهید
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سلام اینقدبی پولیم که روی یارانه کالابرگ حساب کردیم خداراخوش نمیادماراهی نداریم مستأجر هم هستیم
    • قادراصلانی IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خدالعنت کنه شمارو بانک ملت هم واریزنکرده ماله من بانک ملت هست این هم واسه ماکارکرا.زیادمیدونن
    • IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      اگه‌چشم‌به‌راه‌امام‌زمان‌‌بودیم‌ظهورمیکرد.خدابه‌دادمان‌برسه...
    • خاندوزی US ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      این اخر هفته ای که میگین کدوم هفته هست لطفا تاریخ دقیقش رو بگین دو تا اخر هفته گذروندیم
    • فرشادسیستانی IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      1 1
      پاسخ
      برا این ۲ریال یارانه هم باید استرس بدید به ادما خوب اگه ادم دربدرنبود که پیگیرنمیشد نکنید تروخدا بامردوم بیچاره آبرودار این کارو خوب ما بدبختا باید چیکارکنیم انتهای عرایضه بزرگان لطفا یه سایتی ادرسی چیزی هم بنویسید کجا باید برم دنبالش
    • Miss.mohmmdi IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام علت واریزنشدن یارانه بهمن ماه چی بوده کارت بانک ملی هم بوده.باتشکر
    • IR ۰۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام من پیرن ازاین نوشتهاسردرنمیارم یه شماره تماسدبدیدازشون سوال کنیم جواب بگیریم خداعمرتون بده
    • داود IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اختلاف سرپرداخت یارانه بهمن چیست نریختیید
    • پیوند IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      یارانه وسهام مایک ریالم واریزنشدکسی دلیلش میدونه یاکی واریزمیشه
    • فاتح IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دروغ کارشونه بانک ملت الان که ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه یکشنبه است هنوز واریز نکرده
    • ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      هرماه 25ام برام واریرمیشد الان27ام چراهنوز نربختن
    • علی ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام .یارانه و کالابرگ برام واریز نشده همیشه ۲۵ هر برج از بانک کشاورزی واریز میشد .

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