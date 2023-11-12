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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۵

اطلاعات رسیده از برخی مخاطبان نشان می دهد؛

کالابرگ الکترونیک، در کنار یارانه نقدی آبان ماه شارژ نشد

کالابرگ الکترونیک، در کنار یارانه نقدی آبان ماه شارژ نشد

یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ و شارژ کالابرگ الکترونیک ظاهرا دچار اختلال شده و ۳ بانک سپه، رفاه و پست بانک تا این لحظه نتوانستند پرداختی داشته‌باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ (آبان) دچار اختلال شده و بخشی از آن از سوی برخی از بانک‌ها با تأخیر پرداخت شد مانند بانک ملت؛ اما ۳ بانک سپه، رفاه و پست بانک تا این لحظه یارانه مرحله ۱۵۳ را به حساب سرپرستان خانوار واریز نکرده‌اند. بر اساس اعلام نظر مخاطبان خبرگزاری مهر یارانه ۴۰۰ هزار تومان کالابرگ الکترونیک نیز جز این گروه‌ها بوده و مبلغ یارانه پرداخت نشده است.

کالابرگ الکترونیک، در کنار یارانه نقدی آبان ماه شارژ نشد

خبرنگار مهر با پیگیری‌هایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت تا این لحظه نتوانسته است علت این تأخیر را جویا شود تا مشخص شود این تأخیر به دلیل تغییر در دهک‌بندی انجام شده است یا مسئله دیگری مطرح است.

کد مطلب 5936636
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      19 4
      پاسخ
      امداد ولایت هم پرداخت نشده نه کالابرگ نه یارانه
      • امید عیدیوند IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        40 1
        سلام بانک ملی هم نه کالابرگ ن یارنه نقدی اعلام نشده این چه وضعش خواهشاً برایه پولی که تو دوساعت خرج میشه خواهشاً خواهشاً رسیدگی کنید به وضع مردم گرفتارن
      • AE ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
        3 0
        منم امدادولایتم پرداخت نشده نمیدونم مشکل ازچی هس
    • صادق IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      45 16
      پاسخ
      برای من کالابرگ هنوزشارژنشده ایاشارژمیکنن
    • صادق IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      37 3
      پاسخ
      من بانک ملی هستم هنوز کالابرگ پرداخت نشده پیگیری کنیدلطفا
      • سجاد IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        22 6
        بچه برای شما واریز شد یانه پست بانک مال من هنوز واریز نشده آیا واریز میشه
    • محمد IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      30 2
      پاسخ
      مسخره است ما گفتیم یارانه نگیرین جنس بخریم رفتیم مغازه خالیه کارت ، همش علیگه
    • سعید IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      18 2
      پاسخ
      امدادولایت وملی هم شارژنشده چرا؟
      • فردین IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        18 1
        کالابرگ بانک مسکن هنوز واریز نشده خواهش میکنم پیگیری کنید ما که دستمون به جایی بندنیست
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      36 4
      پاسخ
      صادرات هم کالا برگ شارژ نشده است
      • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
        10 1
        کالا برگ چراهنوزشارژنشده مردم لازم دلرن چیزی میخواهیم بگیریم این چه وضعشه مسخره بازی لطفا پیگیری کنید ای بابا
      • کمال الدین طالبی IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        2 1
        بانک مسکن تا امروز کالا برگ شارژ نشده علت چیست536
    • محمد IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      24 2
      پاسخ
      سلام بانک ملت کالابرگ واریز نکرده لطفاً جویاباشیدممنون
    • حمید IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      11 2
      پاسخ
      دیگه خواهشاً جیره یارانمون بدین ،بانک ملی مسخرمون کرده
    • سجاد IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      7 8
      پاسخ
      سلام ببخشید یارانه پست بانک برای شما واریز شده تور خدا بگین
      • هیچکس IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        0 0
        خیر
    • ندا IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      13 2
      پاسخ
      سلام کالا برگ ماهم شارژ نشده لطفا رسیدگی کنید
    • روح الله IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      23 3
      پاسخ
      بانک صادرات هم کالابرگ واریز نشده
      • امید IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
        10 2
        سلام داداش برا منم کالا برگ شارژ نشده امروز 1402/8/22
    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      10 1
      پاسخ
      منم کالابرگ واسم شارژ نشد هنوز بانک ملی
    • مسعود IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      30 1
      پاسخ
      میشه کسی توضیح بده چخبره! لطفا کالابرگ رو شارژ کنید تو خونه هیچی نداریم برای خوردن منتظر کالابرگ بودیم که بعدش خرید کنیم خدایا دیگه نمیتونم
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      23 0
      پاسخ
      سلام زندگی ما به همین شارژ کالابرگ میچرخه این چه وضعشه لطفا رسیدگی کنین
    • ابراهیم IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      9 2
      پاسخ
      بانک سپه هم برای من واریز نداشته. لطفا پیگیر کنید
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      14 1
      پاسخ
      بانک تجارت واریز نشده
    • رضا IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      7 1
      پاسخ
      سلام برای من شارژنشوده کالابرگ بانک ملت هستم
    • RO ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      10 1
      پاسخ
      سلام کارت من تجارته هنوز نه کارت نه کالا برگ شارژ نشده مثلا میخواستم بریم؟ خرید
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      9 0
      پاسخ
      سلام تا این لحظه هنوز برای من کالابرگ واریز نشده میگن تا آخر هفته واریز میشه سیستم مشکل داره
    • جلیل IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      7 7
      پاسخ
      سلام بانک ملی هم یارانه رو واریز نکرده لطفاً پیگیری کنید
      • IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        2 0
        سلام برای من کالا برگ واریز نشده کی واریز میشه ؟
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      9 3
      پاسخ
      بانک سپه نه نقدی و نه کالا برگ تا الان پرداخت نشد
      • امیر IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
        33 1
        سلام ماهم بانک صادراتیم کالابرگ شارژنشده.به کجابایدرسیدگی.کنیم.هیچی توخونه نداریم منتظراین کالابرگ بودیم.کسی صدامونامیشنوه
      • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
        1 0
        ماهم‌بانک‌انصار‌هستیم‌هنوز‌کالا‌برگ‌شارژ‌نشد‌این‌اخر‌هفته‌امد‌چی‌شد‌پس
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      7 0
      پاسخ
      بانک کشاورزی هم هنوز برای ماپرداخت نکرده
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      8 0
      پاسخ
      کالابرگ چرا شارژ نمیکنن
    • محمد IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      8 2
      پاسخ
      گرفتارم اگر کالا برک نمیدن یارانه بریزید خاک برسرت ون یارانه نمی‌تونید بدین به چه دردی میخورید
    • ایران19کرمانشاه IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      13 1
      پاسخ
      من صادراته.کالابرگ‌شارژنشده
    • IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      12 2
      پاسخ
      سلام بنده عضوکمیته امداد ودهک یک نه یارانه واریز شد نه کالا برک شاید هردو برا فقیر فقرا زیاد دیدن. هیچی بعید نیست
      • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
        6 0
        یارانه ما از صادرات نریختن یه فکری کنید امید ما همین یارانه است همون رو هم نریختین
    • مریم GB ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      10 0
      پاسخ
      برای ماهم هنوز ن یارانه ای پرداخت شده نه کالابرگی این چه وعضشه بخدا
    • حامد IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      10 0
      پاسخ
      این چ کالابرگیه همش سر مردم شیره میمالین تا کی فریب کاری و دروغ بس کنین الان میخوای بری ۵۰۰تومن کالابرگ خرید کنی باید ۱۵۰تومن یعنی یکسومشو نقدی بدیم اولین سری اینطوری نبود با چهل پنجاه تومن میتونستی پانصد خرید کنی اما حالا باید ۱۵۰تو کارتت پول داشته باشی
      • فیروز IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
        8 5
        سلام داداش من مغازه دارم شما دو میلیون خرید کنی من از کارت شما 20 هزار کسر میکنم... اینا فرمول داره بعضیا یاد ندارن
    • محمد IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      8 0
      پاسخ
      کالابرگ بانک ملی چرا شارژ نمیشه
    • مرتضی گرمابی IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 1
      پاسخ
      سلام بانک کشاورزی برا منم کالابرگ شارژ نکرده
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 1
      پاسخ
      بانک سپه چرا یارانه واریز نمیکنه،،،،قسط داریم بدهیداریم مردم گرفتارن
      • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        2 0
        سلام خواهشن همون یارانه نقدی و بهمون بدین کالا برگ فدای سرتون.ممنون
    • یاس IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      7 1
      پاسخ
      خدا براتون نسازه اینم بریدین
    • جمشید IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      8 0
      پاسخ
      به خدا مردم را مسخره. کردین
    • رضا قدیمی DE ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      22 2
      پاسخ
      بنده پدر دو فرزند دختر بابیماری دیسک کمر و پای شکسته به هر جا مراجعه کردم هیچکس کمکی نمیکند. اگر میشود صدای بنده حقیر را به مسئولان برسانید. واقعن مانده ام.
    • زینب IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      7 2
      پاسخ
      مال ما هم بانک سپه هست هنوز واریز نشده چرا لطفا رسیدگی کنید قرض دارم باید بدیم
    • ابوالفضل IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      9 2
      پاسخ
      برای ما هم بانک ملی تاکنون کالابرگ شارژ نشده
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      4 1
      پاسخ
      چرا امداد ولایت واریز نشود شما اسم سه تا بانک بردین 364
    • سکینه یوسفی IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      8 0
      پاسخ
      چراکالابرگ الکترونیکی بانک مسکن شارژنشده
    • زینب شاهینی IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 1
      پاسخ
      سلام یارانه ما واریز نشده البته م از فروشگاه باهاش خرید میکردم این ماه شارژ نشد بانک ملی هست کارت یارانه م
    • عبدلی IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      4 0
      پاسخ
      این چه وضعیه زن سرپرست خانواده ام کالابرگ منم شارژ ننشده خداازتون نگذره وای به شما
    • صادق خالدی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 3
      پاسخ
      بانک ملی کالا‌ برگ واریز نکرد تا حالا از اهواز
    • مریم IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      5 2
      پاسخ
      کالابرگ ما شارژ نشده از بانک صادرات کی شارژمیشه
    • محمدرضاساسانی US ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      4 1
      پاسخ
      سلام خواهشا نه یارانه ونه کالابرگ به حساب نیامد پیگیری شود لطفا
    • احمد IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 0
      پاسخ
      چرا کالابرگ تا الان22 شارژنشده بانک کشاورزیم من
    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 1
      پاسخ
      علت واریزنشدن یارانه ها رالطفا توضیح دهید
    • saeidsaeidi655 IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام امروز ۸/۲۲ هنوز کالا برگ شارژ نشده بانک ملی ...تکلیف چیه
    • حسن IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      4 0
      پاسخ
      باسلام ودرود بنده ازکالابرگ استفاده میکنم ولی درابان ماه کالابرگ شارژ نشده ولی مبلغ ۳۱۸هزارتومن یارانه بحساب من واریز شده که نمیدونم چرابه این شکل تغییرکرده درماههای قبل بنده وهمسرم ۶۰۰تومن ازکالابرگ خریدمیکردم ولی اینبار بصورت نقدی نصف یارانه راواریزنمودن که متوجه نشدم مشکل چیه
      • صفر IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
        2 0
        کالا برگ برای ما هم شارژ نشده، فقط بانک سپه 65 تومن به حساب واریز کرده، در صورتی که مستاجریم ، نه ماشین نه خونه نه ملکی به نام داریم، با حقوق کارگری ،از دهک 3 شدیم دهک 5 ،این چ وضعیه درست کردن ،با کالا برگ خرید می کردیم که اونم شارژ نشده، واقعا جای تأسف داره
    • طاها IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 1
      پاسخ
      واسه من فقط یارانه ۲۲۰ واریز کردن بقیشو واریز نکردن با اینکه این ماه چرا اینجوریه کجا باید پیگیر باشیم
    • ابراهیم IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 1
      پاسخ
      چراامدادولایت واریز نمیشود آلن 4ماواریز نشود632
    • IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 0
      پاسخ
      سلام ما کارت یارانه بانک ملی هست هنوز یارانه واریز نشده چرا این جوری شده پیگیرش ما اجازه میدم
    • محمدزاده IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 1
      پاسخ
      کالا برگ چرا شارژ نمیکنن
    • ارزو IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 1
      پاسخ
      سلام چرا دروغ میگن هنوز نه کالابرگی واریز شده نه خوده یارانه چرا الکی میگین تا همی الان هیچی واریز نشده فردا روزم میاین میگین یارانتون قطع شده و تمام خلاص هیچ جایی هم نیست که ما پیگیری کنیم
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 1
      پاسخ
      فروشگاه افق کوروش میگه حتی اگر کالاهای مشمول طرح کالابرگ را خرید کنید باید ۳۰ درصد از اعتبار بانکی پرداخت کنید و بقیه از کالابرگ کم میشود.چرا باید اینطور فرمولی در افق کوروش طراحی شود.
    • حمادی IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام چرا کالا برگ شارژ نشده بانک مسکن
    • سکینه یوسفی IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 0
      پاسخ
      چراکالابرگ نمیدیدمردمومسخره کردیدخوبه به هرکس نمیخوایدیه میلیاردبدید
    • علی IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      4 0
      پاسخ
      ماه پیش از کالا برگ استفاده کردم . آبان نه یارانه واریز شده نه اعتبار کالا برگ شارژ شده ؟ به کجا مراجعه کنم؟
    • سروش IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 0
      پاسخ
      هنوز بعد از دو روز اعتبار کالابرگ شارژر نشده
    • ایمان IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      5 0
      پاسخ
      برای همه بانکهها واریزنشده دروغ میگن نه کالا برگ نه یارانه
    • رئوف IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 0
      پاسخ
      کالابرگ منم هنوز واریز نشده بانک سپه متاسفم برای این همه بی برنامگی نمیدونید از 75 میلیون نفر 70 میلیون نفر امیدشون به همین یارانه هست
    • ناشناس IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      3 0
      پاسخ
      سلام من بانک صادرات هستم هنوز کالا برگ برام واریز نشده من یک زنه تنها هستم بادوتا بچه ی بی شناسنامه ی صغیر تازه دهک ۲ هستم چرا برای من واریز نشده واقعا زندگی کردن برام سخت شده اجاره خونم شده ۳میلیون من بااین زندگی چکار کنم مسئولین لطفا پی گیری کنید
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      0 2
      پاسخ
      برا من امروز واریز شد
    • محمد IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 0
      پاسخ
      ماه قبل من کالا برگ گرفتم این ماه یارانه نگرفتم کالا برگ هم شارژ نشد تکلیف چیهلطفا پیگیر فرمایید
    • IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خدایا من چیکار کنم یه کارگر بدبخت با دو تا بچه نه یارانه برام امده نه کالا برگ
    • علی بیات IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 0
      پاسخ
      واریز نشده
    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 1
      پاسخ
      سلام چرا یارانه من نریخته بانک تجارت هست سه تا بچه محصل دارم واسه خوردن هیچی ندارم منتظر یارانه هستم تا واریز بشه .
    • م IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      4 0
      پاسخ
      چرا برا ما یارانه کالابرگ واریز نشوده پیگری کنید ممنون
    • تاتاری IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      3 0
      پاسخ
      کارت من از بانک ملی هستش هنوز واریز نشده
    • IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 1
      پاسخ
      امروز24شدولي خبري ازيارانه نيست
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      4 0
      پاسخ
      سلام ما بانک صادرات هستیم چرا نه یارانه نه کالا برگ برامون واریز نکردن
    • احمدی IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      1 1
      پاسخ
      سلام کالابرگ امداد ولایت و ملی هم شاژ نشده خیلیا نه یارانه دریافت کردن نه کالا برگ احتیاج داریم لطفا رسیدگی کنید
    • US ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      3 1
      پاسخ
      چیشدیارانه های ما یابریم دزدی کنیم
    • محمد IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      2 0
      پاسخ
      بانک کشاورزی هم شارژ نشد هنوز
      • علی حاجی زاده IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        0 0
        سلام. چرا کالا برگ این ماه شارژ نشده بانک کشاورزی از همه ریختن ازمن نریختن چکار کنم
    • رضا IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      2 1
      پاسخ
      بانک من صادرات هنوز اعتبار کالا برگ واریز نشده کجا باید پیگیری کرد
    • احسان IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      1 1
      پاسخ
      کالا برگ آبان شارژ نشده چرا؟؟؟
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      4 2
      پاسخ
      امروز ۲۴ آبان ولی از یارانه خبری نیست. جواب بچه هام و چی بدم به خدا خجالت می کشم. مسئولین وجدانتون کجاست؟؟؟
    • احمد IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      1 1
      پاسخ
      سلام لطفاً بانک کارافرین امید رو که خودتون معرفی کردین واریز نشده لطفاردیفش کنین نون توخونه نداریم به علی
    • مهدی IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      1 0
      پاسخ
      چرا آبان ماه نه یارانه واریز شد نه کالا برگ بانک ملی😑
    • علی IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      4 0
      پاسخ
      باسلام اعتبار اذر شارژ نشده بانک تجارت چر ا نمیدونم
    • حسین IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سه ماه پشت سرهم کالابرگ گرفتیم به امیداینکه ازیارانه کالابرگ بهره مندشویم برعکس جواب دادکاش دنبال کالابرگ نمی رفتیم این کالابرگ به خیرمردم نیست ماضررشودیدیم
    • وحید سالاری مهروییه IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کارت یارانه بانک ملت ماه هنوز شارژ نشده
    • وحید سالاری مهروییه IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      کارت یارانه بانک ملت ماه هنوز شارژ نشده
    • رضا IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      کالا برگ ابان ماه هنوز پرداخت نشده است
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      2 0
      پاسخ
      ملت هم پرداخت نشده است
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      4 0
      پاسخ
      ملت هم پرداخت نشده است
    • نازنین IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      4 0
      پاسخ
      بانک پارسیان بود حساب یارانمون چرا کالابرگ ندادن این چ وضعشه
    • ایرانی IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      5 0
      پاسخ
      سلام کارت منم بانک ملی است لطفا بگید چرا کالا برگم واریز نمیشه
    • کریمی IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      کالابرگ ماهنوز شارژنشده ازبانک سپه هم هسته
    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      کی دیگه سبد کالا ها درست میشه هر چی کد میزنیم باز نیست
    • محمدامیری، IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      هنوز کالا برگ واسه من واریز نشد،
    • رضا IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      4 0
      پاسخ
      اخر هفته شد چرا هنوز از کالا برگ خبری نیست مسخره کردین
    • رضا IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      تورو خدا پیگیری کنید بانک صادرات هنوز نه یارانه نه کالا برگ پرداخت تشده گفتین اخر هفته امروز جمعه اخر هفته هنوز خبری نیست
    • سعید IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      انصافا درست نیست این رفتارا به خدا مردم مشکلات اقتصادی امان شونو بریده دیگه بیشتر از این نمک به زخم نپاشید
    • داود IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      چرا بانک صادرات مبلغ کلا برک خانوار من را واریز نکرده کی میریزند
    • بدوی IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
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      یارانه و کالا برگ بانک مسکن هنو واریز نشده چکار کنیم امیدمون ب کالا برگ
    • اکرم حبیبی IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      کالا برگ ما هم واریز نشده علت واریز نشدنش چی
    • روح الله IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      2 0
      پاسخ
      سلام بانک صادرات واریز نکرده کسی میدونه چرا
    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      بانک ملی هنوز کالا برگ برای من شارژ نکرده
    • غلامرضا فرامرزی IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلامیارانه کالا برگ آبان ماهرو دریافت نکردم
    • javad IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 1
      پاسخ
      سلام.اقا گفتین یارانه معیشتی تا آخر هفته واریز میشه چی شد نرختین.مسخره کردین مردمو با کالا برگ
    • سید حسننژاد هاشمی IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      2 0
      پاسخ
      نه یارانه نه کالبرگ برای ما پرداخت نشده این چه وضعیه بانک ملت
    • رضا IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      1 0
      پاسخ
      بعد از گذشت 7روز هنوز کالا برگ پرداخت نشده بانک صادرات
    • یزدانی IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام وقت شما بخیر مانده اعتباربراخرید صفر هست شارز نشده کجا بایدمراجعه کرد
    • صادق غفاری فرد IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      2 0
      پاسخ
      هنوز که واریز نشدن الان هم ۲۷م هست، ما بانک کشاورزی هستیم
    • مهدی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      2 0
      پاسخ
      من با وزارتخانه تماس گرفتم گفتند این ماه برای هیچ کس شارژ نشده کسانی هم که دارند استفاده میکنند از باقیمانده ماه قبله
    • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      2 0
      پاسخ
      سلام چرا کالابرگ بانک ولایت فقه شارزنشده تحت پوشش هم هستم
    • لیلا دهقان IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      3 1
      پاسخ
      امروز۲۸آبانه پ کو کالا برگ رفتین یارانه ی پولدارو دادین ما بدبختا رو قط کردین خدا ازتون نگذره
    • وفاپور AE ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      3 1
      پاسخ
      از ۲۱ آبان ‌که وقت خرید موادغذایی بود تابه امروز که ۲۷ هست جیزی توخکنه نداریم با۳ بچه کوچک از مسئولا خواهش میکنم مشکل هرچی هس زود رسیدگی کنن زیرفشارموندم سپاسگزاریم
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      1 0
      پاسخ
      چرا این ماه اینجوری شد .. کالابرگ رو شارژ نکردن..ما گفتیم حداقل خوبه میشه یکم از مواد غذایی رو گرفت ..اما این ماه پرداخت نکردن
    • حمید IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      2 0
      پاسخ
      ,یارانه معیشتی کالابرگ بانک ملی واریز نشده
    • حسن IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      1 0
      پاسخ
      چرا سبد کالا شارژ نمیشه۲۹ ابان هست چرا در خبر کسی پیگیر نیس
      • سعید IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
        3 0
        یارانه کالا برگ ما بانک مسکن هست و هنوز واریز نشده. چرا پیگیری نمیکنین مسعولان.اتم که نمیفرستین هوا. امروز1402.8.30
    • کرمانشاه IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      2 0
      پاسخ
      اگه یارانه حق مردمه شما چرا تصمیم میگیرین کی بگیره کی نگیره هرماه برای مردم یه خواب جدید میبینین کلاه سرمردم گذاشتین گفتین کالا برگ خوبه هرکی کالابرگ گرفته بره توفروشگاه ببینه ن مرغ دارن نه بسته بندی حبوباتشون عادلانس هرچیم بهت میدن از بیرون گرانتره
    • مسعود IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      امروز 30 ام آبانه هنوز اعتبارکالابرگ این ماه شارژ نشده !!! پس کی قراره بسلامتی شارژ بشه؟ دهک 1 تا 3.
    • ۰۵۳۴۲۲۳۰۶۰ IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      من دو ماه بود از کالا برگ استفاده میکردم وخیلی خوب بود،دیگه توی خونه ماخبری از دعوا سر نداشتن مواد غذایی نبود،ولی متاسفانه این ماه شارژنشد وما همچنان منتظر کالا برگ هستیم
    • عباس IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا کالابرگ من شارژ نشده 10th زه پشت سرهم استعلام میگیرم هنوز خبری نشده موجودی بانکی من هم صفره اگر به من کالا برگ تعلق نگیرد باید به کی تعلق بگیره
    • مرتضی محمد ی دانا IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کالا برگ برای ماهاریز نشده
    • ایرانی IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام امروز30 آبان ساعت۸ شب و تا الان کالابرگ شارژنشده دهک دوم هستم یارانه بگیرهستم ولی کسی پاسخگو مردم نیس چرا
    • حمید IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام من سبد کالا و یارانه ام بانک ملی هست. چطور بانک ملی میتونه قسط رو از حسابم کم کنه که خودمم خبر نداشتم ولی سبد کالا و یارانه ام شارژ نشده هنوز. حساب منو خالی کرده که نتونستم)پسرم رو ببرم دکتر فوق تخصص الان باید چکار کنم با مریضه پسرم. شغل من کارگری هست تو این دولت بیکاری
    • IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 0
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      سلام گالا برگ شارژ شود بعد از ده روز بالاخره شارژ شود
    • ستاره IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      0 0
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      تورا خدا چرا کالا برگ آبان ماه مارا ندادن مستاجر هستم با سه تا بچه کمک کنید -کمک کنید
    • باوندپور IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
      0 0
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      سلام ببخشید بچه من هفت سالشه ولی چون تغذیه اش خوب نیست هم کم خونی داره هم ویتامین dکم داره خدا رو خوش میاد چون ۷سالشه یه میلیون بهش تعلق نگیره علاوه بر این حتی خانمم هم دچار فقرآهن و کمبود ویتامینه خواهش می کنم رسیدگی کنید ممنون
      • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
        0 0
        سلام پسر من ۳سال و نیمه هستش وزنش هم کمه کمبود ویتامینها رو هم داره نمیدونم چرا بهش یه میلیون تعلق نگرفته خیلی بی عدالتیه
      • رضا IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
        1 0
        سلام کالا برگ من برگشت خورده باید چکارکنم
    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام رفتم یارانه کالابرگ ابان ماه خریدکنم فروشگاه گفت بایدیک میلیون ازخودت پول بزاری تابتونی یارانه کالابرگ راخریدکنی این دیگه چه برنامه ای است؟؟؟؟
    • امیر احمدی IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
      1 0
      پاسخ
      کالا برگ ما شارژ امروز
    • بهمن اسلامی IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
      0 0
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      ماله منم پست بانکه که این ماه واریز نشد اگه واقعا واریز نمیشه بگین تا بدونیم چه باید بگنیم
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      0 0
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      شما کارگرا نه مال این کشوریم نه حقی داریم. یا باید کارمند باشیم یابیمه ای وغیره. چرا به کارگرا سبد حمایتی ندادن. ما که اصلا حقوق ثابتی هم نداریم. انصافتون کجا رفته
    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      0 0
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      ماهم ملتیم کالابرگ شارژنشده لطفا پیگیری کنید زتدگی ماباهمین کالابرگ میچرخه
    • حمزه رهسپارزاده IR ۰۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      0 0
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      تورو خدا زودتر مردم رو از این سردرگمیها بیرون بیاریید بگید که کی این بی توجهی ها درست میشه اخه خود من و بسیاری دیگه چشمشون به همین دو قرون یارانه هستش اونم میخاید بگیرید اخه که چه بشه لامسب
    • رحمان IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
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      بابا این دیگه چه مسخره بازیه بانک رفاه برای مادر من نه یارانه ریخته نه کالابرگ برای میلیاردرها ریختن بعد دم از عدالت میزنن مسخره است بخدا
    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      چرا مغازه ها یا فروشگاه ها کالا برگارو دیگه نمیدن ما هنوز نگرفتیم واریز شده ولی نمی تونیم خرید کنیم
    • سیدعبدالله عباسی IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
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      بنده دهک ۲ هستم وپسرم دهک ۱ ولی کالای حمایتی به ما نریختن این چه جور عدالتی هست به یه عده ریختن ولی به ما نریختن علت چیست

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