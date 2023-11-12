کالابرگ الکترونیک، در کنار یارانه نقدی آبان ماه شارژ نشد

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ (آبان) دچار اختلال شده و بخشی از آن از سوی برخی از بانکها با تأخیر پرداخت شد مانند بانک ملت؛ اما ۳ بانک سپه، رفاه و پست بانک تا این لحظه یارانه مرحله ۱۵۳ را به حساب سرپرستان خانوار واریز نکردهاند. بر اساس اعلام نظر مخاطبان خبرگزاری مهر یارانه ۴۰۰ هزار تومان کالابرگ الکترونیک نیز جز این گروهها بوده و مبلغ یارانه پرداخت نشده است.
خبرنگار مهر با پیگیریهایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت تا این لحظه نتوانسته است علت این تأخیر را جویا شود تا مشخص شود این تأخیر به دلیل تغییر در دهکبندی انجام شده است یا مسئله دیگری مطرح است.
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