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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۷

سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی دوباره فعال شد

سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی دوباره فعال شد

سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجدد بازنویسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی به آدرس bimekar.mcls.gov.ir مجدداً بازنویسی شده است.

وی افزود: در حال حاضر همه کارگران ساختمانی متقاضی می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کرده و با طی مراحل فرآیند شناسایی و تأیید شعب تأمین اجتماعی از مزایای پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

عسگریان تأکید کرد: کاربران نهادهای اجرایی سامانه (ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، شعب سازمان تأمین اجتماعی و بازرسین و سربازرسان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) نیز می‌توانند مراحل بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را از طریق این سامانه انجام داده و به اعتراض آن‌ها رسیدگی کنند.

کد مطلب 5936605

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