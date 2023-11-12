سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی دوباره فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی به آدرس bimekar.mcls.gov.ir مجدداً بازنویسی شده است.
وی افزود: در حال حاضر همه کارگران ساختمانی متقاضی میتوانند در سامانه ثبتنام کرده و با طی مراحل فرآیند شناسایی و تأیید شعب تأمین اجتماعی از مزایای پوشش بیمهای بهرهمند شوند.
عسگریان تأکید کرد: کاربران نهادهای اجرایی سامانه (ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، شعب سازمان تأمین اجتماعی و بازرسین و سربازرسان انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی) نیز میتوانند مراحل بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را از طریق این سامانه انجام داده و به اعتراض آنها رسیدگی کنند.
سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجدد بازنویسی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی به آدرس bimekar.mcls.gov.ir مجدداً بازنویسی شده است.
نظر شما