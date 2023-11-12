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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد؛

رنج انسانی در غزه ویرانگر است

رنج انسانی در غزه ویرانگر است

کمیته بین المللی صلیب سرخ، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اعلام کرد: رنج انسانی که ما شاهد آن هستیم، ویرانگر است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در غزه مردم زمانی برای سوگواری ندارند، فقط فرصت برای زنده ماندن دارند. از میان همکاران و مردمی که با آنها صحبت کرده‌ایم، هر خانواده‌ای حدا قل یک عزیز از دست داده است. بعضی خانواده‌ها به کلی از بین رفته‌اند.

ما خبر دار شدیم برخی والدین، نام فرزندشان را روی بازویشان نوشته‌اند، تا اگر مفقود یا کشته شدند قابل شناسایی باشند.

زندگی در غزه، به معنی زندگی در وحشت بی امان است.

غیر نظامیان باید در امان باشند و کمک‌ها باید به طور منظم اجازه ورود داشته باشند.

کد مطلب 5936684

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