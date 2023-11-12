خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با موضوع غزه روز گذشته در پایتخت عربستان سعودی برگزار شد که حضور رییس جمهور ایران بعد از ۱۰ سال در این کشور مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار گرفت. بر اساس اظهار نظر کارشناسان بین الملل سخنرانی سید ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران در مقایسه با سایر سخنرانان که به صراحت از محکومیت رژیم صهیونیستی سخنی به میان نیاوردند بسیار حائز اهمیت بود.

سید ابراهیم رییسی در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با موضوع غزه که در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد، جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در هفته‌های اخیر را باعث شرم تاریخی برای اخلاق و قانون و انسانیت دانست و ضمن تأکید بر نقش اصلی آمریکا در این جنایات و همچنین یادآوری مسئولیت کشورهای عربی و اسلامی در قبال مساله فلسطین و مردم مظلوم غزه، ۱۰ راهکار و پیشنهاد فوری برای تصمیم گیری قاطع به نفع ملت فلسطین را مطرح کرد که عبارتند از: «توقف کشتار مردم غزه»، «رفع کامل محاصره انسانی غزه»، «خروج فوری نظامی رژیم صهیونیستی از این منطقه»،‌ «قطع هرگونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی»،‌ «تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست و آمریکا»،‌ «تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه با تقبل کشورهای اسلامی» و «اعزام کاروان کشتی‌های حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم فلسطین از کشورهای اسلامی».

از روز گذشته تاکنون حضور رییس جمهور کشورمان در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با موضوع غزه مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های خبری قرار گرفته است.

سایت عربی شبکه ام سی دی در گزارشی از حضور آیت الله رییسی در این نشست مشترک نوشت: اجلاس سران عربی و اسلامی با حضور ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران، برگزار شد و این اولین سفر وی به عربستان سعودی از زمان دستیابی دو کشور به توافق همکاری با میانجیگری چین در مارس گذشته بود که به شکاف هفت ساله پایان داد.

این رسانه نوشت که رییسی از حزب الله و حماس و نیروهای مقاومت حوثی در یمن در دفاع از مردم فلسطین حمایت کرد.

فرانس ۲۴ عربی با تیتری مغرضانه با عنوان «مسلح کردن فلسطینی‌ها؟ رییس جمهور ایران در اجلاس سران عربی و اسلامی در عربستان درباره غزه چه گفت؟» به اهمیت سخنان ریاست جمهوری ایران در این نشست اضطراری پرداخت.

در ادامه این سایت نوشت: رییس‌جمهور ایران از ریاض و از کشورهای اسلامی خواست تا ارتش اسراییل را به خاطر عملیات مسلحانه در نوار غزه در فهرست «سازمان‌های تروریستی» قرار دهند.

رییسی همچنین در سخنرانی خود در جمع رهبران عرب و مسلمان در ریاض از کشورهای اسلامی خواست تا در صورت ادامه حملات به منطقه تحت محاصره فلسطین، فلسطینی‌ها را مسلح کنند.

شبکه العالم نیز به دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با رییس جمهور ایران در حاشیه کنفرانس مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب پرداخت.

روزنامه النهار نیز با بازتاب حضور رییس جمهور ایران در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به اولین حضور رییس جمهور ایران به ریاض بعد از توافق همکاری بین دو کشور اشاره کرد و آن را مهم ارزیابی نمود.

این روزنامه نوشت: بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی، ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ایران روز شنبه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عربی و اسلامی درباره غزه، در اولین سفر خود به عربستان سعودی پس از توافق دو کشور در ماه مارس به جدایی هفت ساله پایان داد، وارد عربستان سعودی شد.

رییسی پیش از سفر به عربستان برای شرکت در اجلاس سران درباره غزه گفت: دیگر زمان مناسب برای گفت وگو نیست، بلکه زمان عمل است.

سایت سویسریه عربی با اشاره به اولین حضور ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور ایران در عربستان سعودی به این جمله از سخنان رییس جمهور کشورمان توجه کرد و نوشت: رییسی از سران کشورهای عربی و اسلامی خواست تا ارتش اسراییل را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.

سایت صحیفة العرب نوشت: با تیتری با عنوان صداهای رسای ایران، قطر و ترکیه در ریاض به طور اختصاصی به حضور رییس جمهور ایران در این نشست اشاره کرد و نوشت: رییسی در عربستان سعودی با اهداف مختلف.

این سایت به رایزنی‌های رییس جمهور ایران با امیر قطر در خصوص وساطت این کشور با طرف‌های مختلف برای آزادی اسرایی که در نزد حماس هستند اشاره کرد.

ابراهیم رییسی رییس‌جمهور ایران با تاکید بر اینکه راه‌حل دائمی و پایدار، تشکیل کشور مستقل فلسطین است، خواستار تصمیمی تاریخی و قاطع در خصوص آنچه در سرزمین‌های فلسطینی می‌گذرد، شد.

روزنامه الشرق الاوسط نیز به دیدار رییس جمهور ایران و ولیعهد سعودی پرداخت و بخشی از سخنان رییس جمهور در این نشست مشترک را منتشر کرد.

رییس جمهور ایران در سخنرانی خود در این اجلاس با تشکر از عربستان سعودی برای برگزاری این نشست مهم با توجه به شرایط موجود در غزه، گفت: امروز از طرف جهان اسلام در ریاض برای کمک به فلسطینی‌ها گرد هم آمدیم.

شبکه المیادین نیز با انتشار این تیتر از آیت الله رییسی نوشت: رژیم اشغالگر قدس پس از ۷۵ سال اشغالگری هیچ حقی در تصاحب سرزمین‌های فلسطینی ندارد.

ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران با تاکید بر اینکه ایران و مردم آن در کنار فلسطین ایستاده اند، تاکید کرد که اشغالگران اسراییل حق تصرف سرزمین‌های فلسطین را ندارند.

رییس جمهور ایران در جریان شرکت در این اجلاس با تاکید بر اینکه راه حل همه مشکلات «از طریق وحدت» است، بر ضرورت تسلیح مردم فلسطین توسط کشورهای اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و تحریم تجارت و کالاهای صهیونیستی و قطع همکاری با این رژیم اشغالگر تاکید کرد.

شیخ عبدالله الصالح، معاون دبیرکل جمعیت اقدام اسلامی «امل» لبنان با اشاره به سخنان ابراهیم رییسی در این نشست مشترک که «ما عمل می‌خواهیم نه حرف» و «ما مواضع اعلام همسویی با محور عزت و مقاومت می‌خواهیم نه بیانیه»، گفت: رییس جمهور ایران با توجه به ماهیت این نشست عربی و اسلامی به صراحت گفت: مردم غزه که با وحشی گری صهیونیستی-آمریکایی روبرو هستند، خواهان مواضع و عمل هستند، نه فقط سخنان توخالی.

احمد هزیمه مدیر مرکز فلسطینی نیز درباره سخنان رییس جمهور کشورشان در این نشست مشترک گفت: رییسی ستاره بلامنازع این اجلاس بود که با سخنان خود و دیدگاه راهبردی خود نسبت به مساله مرکزی مسلمانان، بعد انسانی و اخلاقی آن، تأثیر آن بر جامعه جهانی و اهداف مورد نظر در قبال مساله فلسطین و … مردم ستم‌دیده را بیان کرد که از سیاست‌های با ثبات ایران از زمان انقلاب پربرکت اسلامی تا کنون است.

سخن پایانی

در بیانیه پایانی این نشست ضمن محکومیت حمله رژیم اشغالگر علیه نوار غزه، جنایت‌های جنگی و کشتارهای شنیع انجام شده، بر لزوم لغو محاصره اعمال شده علیه غزه و ورود فوری کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه که شامل مواد غذایی، دارو و سوخت به غزه است، تاکید شده است. حال باید منتظر بود و دید پیشنهادات ریاست جمهوری ایران در کنار عزم جزم جبهه مقاومت اسلامی در آینده جنگ غزه و پیروزی مقاومت اسلامی فلسطین در عرصه میدانی چگونه مؤثر واقع خواهد شد و به گفته سید مقاومت همه چشم‌ها باید به میدان باشد نه صرفاً سخنرانی‌ها.