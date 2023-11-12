به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی صبح امروز یکشنبه در کارگاه آموزشی رسانه و فضای مجازی که در محل کانون شهید عالی زاهدان برگزار شده بود، افزود: ابزار رسانه، از بدو پیدایش تا کنون به عنوان یک موتور محرکه پیشران در همه جوامع بشری نقش مهمی را ایفا کرده است.

وی ادامه داد: عرصه‌هایی که بستر فضای مجازی توانسته در آن نقش ایفا کند، بسیار متفاوت است که شامل خلق موقعیت شغلی، توسعه اقتصاد دانش بنیان، تقویت بهره وری در سایه اقتصاد دیجیتال، رشد علمی، ارتقا سطح فرهنگ جامعه، امنیت و آرامش جامعه، استحکام و پویایی نظام سیاسی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

شفائی تصریح کرد: در کشور ایران نیز ما در بسیاری از حوزه‌های علمی پیشرفت داشتیم و در برخی نیز به قله‌های دانش دست پیدا کردیم، اما متأسفانه در زمینه فضای مجازی به یک مصرف کننده صرف تبدیل شده ایم.

وی افزود: ما باید با بهره مندی از این ظرفیت بزرگ مسائلی را که در کشور با آنها روبرو هستیم حل کنیم، فضای مجازی می‌تواند ایران را به قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان تبدیل کند.

فرمانده سپاه سلمان تاکید کرد: ما در استان ظرفیت‌های عظیمی در زمینه اقتصاد داریم که فضای مجازی می‌تواند موتور محرک آن باشد.

شفائی تصریح کرد: فضای مجازی در زمینه امنیت می‌تواند بستری مناسب برای نقش آفرینی باشد و این بستر می‌تواند در زمینه امنیت و آرامش روانی جامعه تأثیرگذار باشد.

وی افزود: فضای مجازی می‌تواند شکاف‌های اقتصادی را بر طرف نموده و در زمینه رشد معیشت جامعه تأثیرگذار باشد، فضای مجازی یک فرصت بزرگ است که باید از آن به درستی استفاده کرد، اگر از ظرفیت ارزشمند فضای مجازی به درستی استفاده کنیم قطعاً می‌توانیم کاستی‌ها و کوتاهی‌ها را بر طرف کنیم.

فرمانده سپاه سلمان تاکید کرد: در زمینه سواد رسانه باید تلاش کنیم تا همه مردمان عزیزمان آگاهی لازم را پیدا کنند، ضرورت دارد تا در این زمینه با همتی بلندتر و با همدلی و هم افزایی بیشتر قدم برداریم.

شفائی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید در زمینه تولید محتوا با شناخت سلیقه همه مردم اعم از زن و مردم و کودک و بزرگسال اقدام نمائیم. قطعاً ابزار فضای مجازی می‌تواند در چالش‌های روبروی کشور کمکی بزرگ برای ما باشد.