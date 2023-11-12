به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلی لیست، استیون سودربرگ یکی از برجستهترین کارگردانهای مبتکری است که امروز در زمینه فیلمسازی کار میکند. او مانند جیمز کامرون با تمرکز بر فنآوری و جلوههای ویژه پیشرفته کار نمیکند، اما کاری که او انجام میدهد استفاده از تکنیکهای داستانسرایی جدید و سرگرمکننده و همچنین خلق داستانهایی برای همه قالبهای مختلف است تا بببیند آینده رسانه چگونه خواهد بود و اکنون این کارگردان مثل بسیاری از همتایان خود، نگران آینده سینما و صنعت فیلم است؛ اما او یک برنامه هم برای کمک به نجات بخشی از صنعت یعنی فیلمسازی مستقل دارد.
سودربرگ در مصاحبه اخیرش با ددلاین، که با تمرکز بر فیلم «الوهیت» انجام شده و فیلمی علمی تخیلی و مستقل است که خود او به تامین مالی و تولیدش کمک کرده، درباره آینده این صنعت صحبت کرد.
وی به طور مشخص درباره اینکه چگونه فیلمهای مستقل میتوانند در دنیایی که تحت سلطه فیلمهای پرفروش و استریم است، خود را نشان دهند، صحبت کرد. صحبت او نه درباره فیلمهای مستقل مانند «فراری» مایکل مان یا آخرین فیلم A۲۴. که درباره سینمای مستقل واقعی است که استعدادهای نوظهوری که به استودیوها یا تهیهکنندگان برجسته دسترسی ندارند، به سراغش میروند و آن را خلق میکنند.
طرح سودربرگ ساده است. به گفته او بازیگران درجه یک باید از قدرت خود و توانایی دریافت بودجه برای فیلمها استفاده کنند تا به ارتقای فیلمسازان مستقل واقعی کمک کنند. آنهایی که بیرون از دایره صنعت هستند از گفتن داستان خود ناامید هستند؛ اما اگر یک بازیگر درجه یک از توانایی خود به خوبی استفاده کند، آنگاه شاهد خواهیم بود که استودیوهای بیشتری برای کارگردانان جوان پول خرج میکنند و همین موجب میشود تعداد زیادی از استعدادهای جدید به صنعت نیازمند به صداهای جدید وارد شوند.
سودربرگ در توضیح گفت: هیچ چیز سریعتر از اینکه بازیگران درجه یک به حمایت از فیلمسازان مستقل جوان و آیندهدار برخیزند، چشمانداز سینمای مستقل را تغییر نمیدهد؛ چون با این کار میتوان امور مالی را هم تأمین کرد. سرمایهگذار بیشتر به این علاقه دارد که در نهایت چه کسی در فیلم بازی میکند و بنابراین هماهنگی واقعی از سوی بازیگران درجه یک میتواند چنین تاثیر بگذارد.
وی در ادامه گفت: حمایت از برخی فیلمسازان مستقل که هنوز نامی ندارند، بزرگترین اتفاقی است که موجب میشود تجدید حیات فیلمهای تجاری و مستقل رخ دهد. مشکل امروز این است که میانهای وجود ندارد. یا فیلمهای فانتزی با بودجه کلان دارید یا فیلمهای تخصصی. گهگاه چیزی متفاوتی بیرون میآید، اما اغلب نوعی محدودیت برای آنها وجود دارد که با حضور نامهای بزرگ میتوان از آن عبور کرد. اما این مستلزم جسارت واقعی از سوی آن بازیگر است، زیرا رودخانه صنعت در آن سمت جهت جریان ندارد. مشاهده یک موج واقعی از این نوع حمایتها تحول آفرین میشود.
البته از آنجا که سودربرگ یک بازیگر درجه یک نیست، سالهاست خودش بودجه چنین پروژههایی مانند «الوهیت» و فیلمهای دیگرش را تامین میکند.
اولین فیلم از راشل هولدر فیلمساز که آندره هالند در آن نقش آفرینی خواهد کرد هم از جمله چنین فیلمهاییست. سودربرگ گفت با هالند صحبت کرده و این بازیگر از این که برای تامین مالی فیلمی به کارگردانی هولدر به سختی میتوان پول جذب کرد، ناراحت بود. بنابراین سودربرگ سرمایهگذاری کرد و آن فیلم که هنوز بدون عنوان است، اکنون در مرحله تدوین است. به گفته این فیلمساز، این همان کاری است که او ترجیح میدهد به جای خرید قایقهای تفریحی یا خانههای مجلل، با پولش انجام دهد.
سودربرگ گفت: هیچ چیزی در زندگی من نیست که بخواهم و نداشته باشم. من به قایق نیاز ندارم. من به خانه در جنوب فرانسه نیازی ندارم. کاری که دوست دارم با هر منابعی که دارم انجام دهم این است که اتفاقهایی اینچنینی را ببینم.
«الوهیت» به کارگردانی ادی آلکازار اکنون در شماری از سینماهای منتخب اکران شده است.
نظر شما