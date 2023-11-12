گرشاسبی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، با حکم سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته یوسف گرشاسبی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون معرفی شد. گرشاسبی از مربیان و داوران شناخته شده کاراته و دارای مدرک دکترای تربیت بدنی است و در سنوات گذشته به عنوان رئیس کمیته مربیان و آموزش فدراسیون کاراته نیز فعالیت داشت.

پیش از این محسن آشوری به عنوان دبیر فدراسیون کاراته فعالیت داشت که از زحمات وی تقدیر به عمل آمد. مراسم تودیع و معارفه دبیری فدراسیون کاراته امروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه در محل فدراسیون برگزار شد.