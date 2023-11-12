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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷

گرشاسبی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته شد

گرشاسبی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته شد

با حکم سید حسن طباطبایی ، سرپرست دبیری فدراسیون کاراته منصوب و مشغول به کار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، با حکم سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته یوسف گرشاسبی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون معرفی شد. گرشاسبی از مربیان و داوران شناخته شده کاراته و دارای مدرک دکترای تربیت بدنی است و در سنوات گذشته به عنوان رئیس کمیته مربیان و آموزش فدراسیون کاراته نیز فعالیت داشت.

پیش از این محسن آشوری به عنوان دبیر فدراسیون کاراته فعالیت داشت که از زحمات وی تقدیر به عمل آمد. مراسم تودیع و معارفه دبیری فدراسیون کاراته امروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه در محل فدراسیون برگزار شد.

کد مطلب 5936883

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