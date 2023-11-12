آغاز چهل و هشتمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم/تحصن دوباره نادران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۷۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.

از نکات عجیبی که با باز شدن در صحن مجلس توجه خبرنگاران را به خودش جلب کرد، تحصن دوباره الیاس نادران مقابل جایگاه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بود.

این نماینده صبح امروز هم در انتقاد به شیوه اداره صحن مجلس و عدم اعلام وصول تقاضای استعفایش از نمایندگی مجلس تحصن کرده بود که با وساطت نمایندگان به تحصن پایان داد و روی صندلی خود نشست.