  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

آغاز چهل و هشتمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم/تحصن دوباره نادران

آغاز چهل و هشتمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم/تحصن دوباره نادران

نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۷۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.

از نکات عجیبی که با باز شدن در صحن مجلس توجه خبرنگاران را به خودش جلب کرد، تحصن دوباره الیاس نادران مقابل جایگاه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بود.

این نماینده صبح امروز هم در انتقاد به شیوه اداره صحن مجلس و عدم اعلام وصول تقاضای استعفایش از نمایندگی مجلس تحصن کرده بود که با وساطت نمایندگان به تحصن پایان داد و روی صندلی خود نشست.

کد مطلب 5936898
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها