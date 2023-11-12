بررسی اعتراض داوطلبان نمایندگی مجلس از ۲۵ آبان شروع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در تشریح آخرین وضعیت و فرآیند برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون، فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در هیأت‌های اجرایی به پایان رسیده و در پایان روز ۱۸ آبان ماه نتایج بررسی و صورت جلسه‌های تنظیم شده از سوی هیأت‌های اجرایی به ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال شده است.

وی افزود: این مستندات برای هیأت نظارت ارسال شده و نتایج بررسی‌های انجام شده در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ آبان ماه از طریق فرماندار مرکز حوزه به صورت پیامکی - تلفنی و یا پستی به داوطلبان ابلاغ شده است.

وی با تاکید براینکه داوطلبان به محض دریافت ابلاغ می‌توانند به صورت شخصی به فرمانداری مرکز حوزه مراجعه و مستندات عدم احراز و یا عدم تأیید را درخواست کنند، گفت: فرماندار مرکز حوزه ملزم هست مستندات عدم احراز یا عدم تأیید را به فرد داوطلب مورد نظر اعلام کند که این براساس قانون انجام می‌شود.

اسلامی تصریح کرد: در ادامه چنانچه داوطلب نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت در هیأت اجرایی معترض باشد براساس قانون از ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه جاری نیز می‌بایست از ساعت ۸/۰۰ الی ۱۸/۰۰ به صورت الکترونیکی به سامانه پنجره واحد وزارت کشور مراجعه کند و وارد لینک خدمت شورای نگهبان شده و ثبت اعتراض داشته باشد.

وی با تاکید بر اهمیت ثبت اعتراض در پنجره واحد وزارت کشور گفت: فرایند بررسی اعتراض‌ها در هیأت نظارت استان تحت هیأت مرکزی نظارت از ۲۵ آبان ماه شروع می‌شود و تا ۱۴ دی ماه ادامه دارد. سپس هیأت نظارت استان اعلام نظر خواهد کرد و چنانچه داوطلب نسبت به نتیجه بررسی اعتراض مجدد داشته باشد نظر خود را ثبت می‌کند و مجدداً در مدت زمان ۳۰ روز این اعتراض فرد در شورای نگهبان بررسی می‌شود.

وی افزود: براساس قانون شورای نگهبان از ۲۰ دی ماه تا ۱۹ بهمن ماه به موضوع اعتراض‌ها ورود خواهد کرد.

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور درباره اعلام نتایج هیأت‌های اجرایی در مورد احراز و یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان و برخی تبلیغات مغرضانه تصریح کرد: هیأت‌های اجرایی یک ترکیب مشترک حقوقی و مردمی هستند که سه نفر از ارکان حقوقی شامل فرماندار - رئیس ثبت احوال و نماینده دادگستری به همراه هشت تن از معتمدین مردم در آن حضور دارند و این هیأت‌ها یک شخصیت مستقل دارند.

وی تاکید کرد: هیأت‌های اجرایی بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند و براساس تبصره ماده ۶۰ رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

وی گفت: هیأت‌های اجرایی در سراسر کشور به صورت منظم و براساس استعلام‌ها از پنج دستگاه فراجا - دادستانی - وزارت اطلاعات - سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال کشور و بررسی‌های محلی در مورد افراد تشکیل جلسه داده و اعلام نتیجه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در قانون جدید انتخابات به موضوع عدم تأیید و عدم احراز در مورد هر داوطلب اشاره شده است، گفت: عدم احراز بر می‌گردد به داوطلبانی که نقص پرونده داشته‌اند و عمده این موارد هم برمی گردد به بند ۹ ماده ۳۱ قانون که اشعار می‌دارد داوطلب می‌بایست سابقه پنج سال فعالیت اجرایی - آموزشی و یا پژوهشی را ارائه کند که برخی افراد اطلاعات مورد نظر را در هنگام ثبت نام درست بارگذاری نکرده‌اند.

وی افزود: برهمین اساس شرایط احراز برای هیأت‌های اجرایی شکل نگرفته و چنانچه داوطلب اعتراض دارد می باید آن را در هیأت نظارت ثبت کند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: براساس قانون، چنانچه اگر برای فردی که از سوی هیأت‌های اجرایی عدم احراز و یا عدم تأیید صادر شده اعتراض ثبت نکند بررسی انجام نخواهد شد و هرگونه بررسی اعتراض منوط به ثبت آن از سوی داوطلب نمایندگی مجلس است.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده برای یک دوره چهارساله و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره هشت ساله روز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می‌شود.