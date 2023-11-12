کرمان نیازمند نیروی متخصص و ماهر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار عصر یکشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور گفت: استان کرمان یک استان صنعتی و معدنی است و به همین علت نیاز به مهارت آموزی نیروی کار در زمینه‌های مختلف وجود دارد.

وی استان کرمان را نیازمند نیروی متخصص و فنی برای کار در حوزه‌های صنعتی و معدنی دانست و خاطرنشان کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند به عنوان یک مرکز مرتبط با نیازهای شغلی، تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مورد نیاز را ساماندهی کند.

فداکار آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مختلف را باعث افزایش اشتغال در کشور ارزیابی کرد و گفت: باید به بهترین نحو از ظرفیت‌های اقتصادی استان استفاده کنیم.

استاندار کرمان ایده راه اندازی نخستین کنسرسیوم اشتغال و فنی و حرفه‌ای کشور در کرمان را ارزشمند دانست و افزود: در صورتی که بتوانیم به شکل مناسب آموزش و تربیت نیروی انسانی را دنبال کنیم، شرکت‌های بزرگ و کوچک همکاری خود با این مرکز را افزایش خواهند داد.