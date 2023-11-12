ساختمان ۱۰ طبقه در بورسای ترکیه آتش گرفت

به گزارش خبرنگار مه ر به نقل از ترکیش پست، شعله‌های آتش به سرعت گسترش یافت و تمام ساختمان را که دفاتر زیادی در آن قرار داشت، فرا گرفت. طبق گزارش مقامات، این آتش سوزی که سحرگاه یکشنبه رخ داد با دخالت نیروهای آتش نشانی شهرداری کلانشهر بورسا، به سختی مهار شد.

در حالی که پلیس ضد شورش تدابیر امنیتی را در اطراف محل آتش سوزی اتخاذ کرده بود، ۲.۵ ساعت طول کشید تا نیروهای آتش نشانی آتش را مهار کنند.

عملیات سرمایشی در مرکز تجاری که بنا به گزارش‌ها ۹۹ دفتر دارد، ادامه دارد، و علت آتش سوزی در حال بررسی است.

در این حادثه که کل سازه آسیب دید، دو خودروی پارک شده نیز کاملاً سوختند.