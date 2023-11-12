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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

ساختمان ۱۰ طبقه در بورسای ترکیه آتش گرفت

ساختمان ۱۰ طبقه در بورسای ترکیه آتش گرفت

آتش سوزی در ساختمانی در بلوار احمد تانر کیشلالی در منطقه اوزلوچه در بورسا رخ داد که گفته می شود یک کافه در طبقه همکف آن وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مه ر به نقل از ترکیش پست، شعله‌های آتش به سرعت گسترش یافت و تمام ساختمان را که دفاتر زیادی در آن قرار داشت، فرا گرفت. طبق گزارش مقامات، این آتش سوزی که سحرگاه یکشنبه رخ داد با دخالت نیروهای آتش نشانی شهرداری کلانشهر بورسا، به سختی مهار شد.

در حالی که پلیس ضد شورش تدابیر امنیتی را در اطراف محل آتش سوزی اتخاذ کرده بود، ۲.۵ ساعت طول کشید تا نیروهای آتش نشانی آتش را مهار کنند.

عملیات سرمایشی در مرکز تجاری که بنا به گزارش‌ها ۹۹ دفتر دارد، ادامه دارد، و علت آتش سوزی در حال بررسی است.

در این حادثه که کل سازه آسیب دید، دو خودروی پارک شده نیز کاملاً سوختند.

کد مطلب 5937205

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