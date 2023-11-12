به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ایرانی عصر یکشنبه در نشست با مسئولان بانک قرض‌الحسنه مهر اردبیل، اظهار کرد: در مرحله نخست ۲۶۰ نانوایی در استان دوگانه‌سوز می‌شوند که مقدمات بهره‌مندی آنها از تسهیلات ارزان قیمت فراهم شده است.

وی تصریح کرد: بانک قرض‌الحسنه مهر استان اردبیل قرار است ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به صاحبان این واحدهای نانوایی پرداخت کند تا بتوانند واحد نانوایی خود را دوگانه‌سوز کنند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از نانوایی‌های استان به صورت تک‌گانه‌سوز فعالیت می‌کنند که با توجه به ضرورت تأمین نان در شرایط قطعی گاز، ضرورت دارد تا این دوگانه‌سوز شدن مورد توجه قرار گیرد.

ایرانی افزود: سوخت جایگزین گازوئیل معرفی شده و نانوایی‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان و قبل از فصل سرما این کار را انجام دهند که با پرداخت تسهیلات سایر نانوایی‌ها نیز قرار است به این تجهیزات و امکانات مجهز شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در گذشته اقداماتی در این زمینه آغاز شده بود اما در سطح گسترده شاهد دوگانه‌سوز بودن نانوایی‌ها نبودیم که قرار شد به سرعت این امر انجام شود تا در مواقع ضروری و قطعی احتمالی گاز در فصول مختلف سال، امکان تأمین سوخت جایگزین و دوم به سرعت فراهم آید.

ایرانی به کیفیت پخت نان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی، این امر جز رویکردها و برنامه‌های اصلی است و تلاش ما بر این است تا در بهترین شرایط نانوایی‌های استان بتوانند نان با کیفیت تولید و عرضه کنند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نظارت دستگاه‌های مختلف به ویژه ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت را در این حوزه یادآور شد و بیان کرد: این نظارت‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود تا کاستی‌ها برطرف شده و امکان پخت مناسب نان و گله‌مندی کمتر مردم را در این حوزه شاهد باشیم.