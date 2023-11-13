حمایت ستاد اقتصاد دانش بنیان سلامت از تولید داروهای سرطان مثانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بر اساس مستندات منتشر شده در ایران بر پایه میانگین تعداد موارد، نرخ خام و استاندارد شده با سن به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی، سرطان مثانه، هشتمین سرطان شایع گزارش شده است که طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استانهای یزد، کرمان و آذربایجان غربی بیشترین تعداد مبتلایان را در مردان دارد.
انواع سرطان مثانه بر پایه نوع (کارسینوم سلولهای ترنزیشنال یا کارسینوم اوروتلیال/ کارسینوم سلولهای سنگفرشی و آدرنوکارسینوما) و مرحله (۰ تا ۴) درمانهای متنوعی دارد.
ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان سلامت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در نظر دارد با همکاری صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری از دو حوزه طراحی دارو بر پایه ایمونوتراپی/ ژندرمانی مبتنی بر ناقل آدنوویروسی غیر تکثیرشونده و کارتی سل از طرحهای فناورانه در قالب سرمایهگذاری حمایتکند.
متقاضیان برای شرکت در این فراخوان می توانند پروپوزال اجرای پروژه خود را حداکثر تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ به سامانه خدمت به نشانی www.khedmat.isti.ir ارسال کنند.
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