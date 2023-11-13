کشف ۳۰ دستگاه ماینر در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی با اشاره به همکاری شرکت توزیع برق اهواز در خصوص شناسایی محل، اظهار کرد: با شناسایی محل مورد نظر مشخص شد که متهم با مستقر کردن ماینرهای غیر مجاز در منزل، اقدام به استخراج ارز دیجیتال کرده است.

وی با بیان اینکه نتیجه بررسی‌ها به مرجع قضائی منعکس و دستور بازدید صادر شد، گفت: در بازرسی از این مکان این تعداد دستگاه ماینر در حال استخراج ارز دیجیتال به همراه تعدادی کارت گرافیکی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز بیان کرد: در این خصوص تشکیل پرونده و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.