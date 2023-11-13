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۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

فرمانده انتظامی اهواز خبر داد؛

کشف ۳۰ دستگاه ماینر در اهواز

کشف ۳۰ دستگاه ماینر در اهواز

اهواز - فرمانده انتظامی اهواز گفت: ۳۰ دستگاه ماینر در یک منزل مسکونی در اهواز به ارزش سه میلیارد ریال توسط مأموران کلانتری ۱۱ کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی با اشاره به همکاری شرکت توزیع برق اهواز در خصوص شناسایی محل، اظهار کرد: با شناسایی محل مورد نظر مشخص شد که متهم با مستقر کردن ماینرهای غیر مجاز در منزل، اقدام به استخراج ارز دیجیتال کرده است.

وی با بیان اینکه نتیجه بررسی‌ها به مرجع قضائی منعکس و دستور بازدید صادر شد، گفت: در بازرسی از این مکان این تعداد دستگاه ماینر در حال استخراج ارز دیجیتال به همراه تعدادی کارت گرافیکی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز بیان کرد: در این خصوص تشکیل پرونده و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5937762

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