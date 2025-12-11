خاموشی ماینرهای غیرمجاز در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس از اطلاع از وجود تعداد زیادی ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف شهر اهواز، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی محل‌های نگهداری ماینرها شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان افزود: در جریان بازرسی‌های انجام گرفته، ۵۹ دستگاه ماینر فاقد مجوز که طبق نظر کارشناسان ارزش آنها به ۵۹ میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

وی همچنین از دستگیری ۳ نفر در این راستا خبر داد و گفت: این افراد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ زلقی در پایان مبارزه با جرایم اقتصادی بویژه در این زمان که با ناترازی انرژی روبه رو هستیم را از برنامه‌های اولویت دار پلیس امیدیه عنوان کرد.