ایران - انگلیس؛ یک امتیاز برای صعود تاریخی/ در انتظار دومین شگفتی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مسابقه تیم فوتبال نوجوانان ایران در گروه C جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی امروز سه شنبه ساعت ۱۵:۳۰ مقابل نوجوانان انگلیس برگزار می‌شود. نوجوانان ایرانی در نخستین دیدار خود موفق به ثبت یک شگفتی بزرگ مقابل برزیل شدند و قهرمان دوره قبل این مسابقات را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دادند.

تیم نوجوانان انگلیس هم در نخستین دیدار خود مقابل «نیوکالدونیا» جشنواره گل به راه انداخت و این تیم را با نتیجه ۱۰ بر صفر در هم کوبید. تیم انگلیس در سال ۲۰۱۷ قهرمان این رقابت‌ها شده بود.

نوجوانان ایران اکنون به دنبال خلق دومین شگفتی خود در جام جهانی هستند و در صورتی که بتوانند از این دیدار امتیاز کسب کنند بخش زیادی از مسیر صعود به مرحله بعدی را طی خواهند کرد. علاوه بر دو تیم نخست که مستقیماً به مرحله حذفی صعود خواهند کرد، ۶ تیم سوم هم ۴ تیم برتر جواز صعود به مرحله حذفی را کسب خواهند کرد.

دیدارهای تیم انگلیس با نیوکالدونیا با ۱۰ گل و دیدار ایران با برزیل با ۵ گل پرگل‌ترین بازی‌های دور نخست جام جهانی زیر ۱۷ سال بود.

در این گروه انگلیس با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۱۰ صدرنشین است، ایران با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت یک دوم است. تیم‌های برزیل و نیوکالدونیا هم با صفر امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

آخرین دیدار تیم‌های ایران و انگلیس در رده ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باز می‌گردد که در آن مسابقه تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه ۶ بر ۲ بازی را به انگلیس واگذار کرد.