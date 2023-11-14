آیا شلغم برای سرماخوردگی مفید است

به گزارش خبرگزاری مهر، غزاله اسلامیان، در پاسخ به این سوال که آیا واقعاً شلغم پنی سیلین دارد یا خیر، گفت: پنی سیلین به گروهی از آنتی‌بیوتیک‌ها گفته می‌شود که از کپک‌های پنی سیلیوم به دست می‌آیند و در کنترل عفونت‌های باکتریایی موثرند، بنابراین این ماده در درمان سرماخوردگی نقشی ندارد چون سرماخوردگی عفونت ویروسی است نه باکتریایی.

وی افزود: گاهی اوقات عفونت‌های باکتریایی هم اصطلاحاً سوار یا همراه این عفونت ویروسی می‌شوند که به صورت گلودرد چرکی و یا عفونت سینوس‌ها خود را نشان می‌دهند که در این صورت پنی سیلین ممکن است مؤثر باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در توضیح اینکه شلغم نوعی سبزی ریشه‌ای است که به طور سنتی برای درمان سرماخوردگی استفاده می‌شود، ادامه داد: علت تأثیر شلغم در سرماخوردگی‌ها این است که هر یک گرم شلغم ۸۵ میکروگرم لوتئین و ۲۰ میکرومول گلوکوزینولات دارد.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی خاطرنشان کرد: تحقیقات گواه این موضوع است که لوتئین خاصیت ضد ویروسی، ضدباکتریایی و ضدالتهابی دارد و گلوکوزینولات ها هم خواص ضد التهابی قوی دارند که باعث کاهش التهاب گلو، حفره دهان و سینوس‌ها می‌شوند.

اسلامیان تاکید کرد: شلغم پنی‌سیلین ندارد ولی در برطرف کردم علائم سرماخوردگی و بهبود وضعیت بیمار می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد.