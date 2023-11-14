قاتل شهیدان «رضا هراتی» و «محمد ابراهیمی» اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح جزئیات این خبر گفت: صبح امروز حکم اعدام شرور «محسن گمشادزهی» که در سال ۱۳۹۲ با تیراندازی به سمت واحد گشت کلانتری ۱۲ زاهدان استوار یکم «رضا هراتی» و سرباز وظیفه «محمد ابراهیمی» را به شهادت رساند، اجرا و به دار مکافات آویخته شد.