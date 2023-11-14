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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۷:۴۴

آلودگی هوای فردیس در وضعیت خطرناک/ مردم در منازل بمانند

آلودگی هوای فردیس در وضعیت خطرناک/ مردم در منازل بمانند

کرج- شاخص کیفیت هوای فردیس در وضعیت خطرناک قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۷۲ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای اشتهارد، فردیس، گلسار، هشتگرد و نظرآباد به ترتیب ۱۴۹، ۵۰۰، ۱۴۶، ۱۲۵ و ۱۱۱ است که بر این مبنا کیفیت هوای اشتهارد، هشتگرد، گلسار و نظرآباد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و کیفیت هوای فردیس در وضعیت خطرناک قرار دارد.

بر این اساس ساکنان شهرهای آلوده البرز به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.

کد مطلب 5938350

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    نظرات

    • کاربر چت IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خب چرا مدرسه هارو تعطیل نمیکنن گناه دارن بچه ها میرن تو هوای الوده مریض میشن بخدا دیگه خسته شدیم از بس مریض شدن بردیم دکتر همش بخاطر الودگی هواست

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