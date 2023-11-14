آلودگی هوای فردیس در وضعیت خطرناک/ مردم در منازل بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۷۲ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای اشتهارد، فردیس، گلسار، هشتگرد و نظرآباد به ترتیب ۱۴۹، ۵۰۰، ۱۴۶، ۱۲۵ و ۱۱۱ است که بر این مبنا کیفیت هوای اشتهارد، هشتگرد، گلسار و نظرآباد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و کیفیت هوای فردیس در وضعیت خطرناک قرار دارد.

بر این اساس ساکنان شهرهای آلوده البرز به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.