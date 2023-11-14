به گزارش خبرنگار مهر، احمد ایزدی صبح سه‌شنبه در حاشیه دوره آموزشی ویژه دهیاران، شوراها و بهره برداران اراضی کشاورزی در مرکز جهاد کشاورزی کاکی اظهار داشت: در این دوره آموزشی قوانین مرتبط با حفظ کاربری، از جمله مواد ۱۰ و ۳ و تبصره‌های آن در خصوص نحوه برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و جرایم آن جهت اطلاع رسانی و آگاه‌سازی ارائه شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر گونه خدمات از جمله برق، آب و گاز و سایر خدمات به افراد متخلف در راستای تغییر کاربری غیرمجاز ممنوع است هر دستگاه اجرایی که برخلاف قانون عمل کند بر اساس قانون حفظ کاربری برخورد خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی افزود: در این دوره از دهیاران و بهره برداران درخواست شد که هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند و متقاضی درخواست تغییر کاربری خود را از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ثبت نمایند.

وی با اشاره به اهمیت یکپارچگی اراضی کشاورزی و نقش الگوی کشت بر اساس شرایط منطقه اظهار کرد: در خصوص تجمیع و یکپارچه سازی اراضی و مشوق‌ها و نحوه درخواست تجمیع اراضی نیز جهت اطلاع بهره برداران مطالب لازم ارائه شد.