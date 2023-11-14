خواهر خواندگی بندر «بوشهر» و بندر «فوجو چین»

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش صبح سه‌شنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: پیشنهاد طرح خواهر خواندگی بین بوشهر و یکی از شهرهای چین در سفر اردیبهشت ماه سال جاری ریاست انجمن دوستی ایران و چین و هیأت همراه به بوشهر و افتتاح نمایندگی انجمن دوستی ایران و چین در بوشهر و در حین مذاکره با مقامات محلی بوشهر مطرح شد که مورد استقبال امام جمعه بوشهر، استاندار، شورای اسلامی و شهردار بوشهر واقع شد.

وی افزود: پس از بررسی‌های مشورتی و تخصصی در کارگروه مربوطه در انجمن دوستی ایران و چین و یافتن وجوه مشترک و علاقمندی اولیه مقامات محلی استان فوجیان و مرکز آن بندر فوجو چین در نهایت بندر فوجو و استان فوجیان چین به مقامات استان بوشهر پیشنهاد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: در راستای تقویت دیپلماسی شهری و روابط بین ملت‌ها و توسعه مناسبات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی لایحه خواهر خواندگی دو بندر بوشهر و فوجو چین از سوی شهرداری بوشهر به شورا ارسال شد.

وی بیان کرد: این لایحه به کمیسیون‌های فرهنگی و سرمایه گذاری شورا ارجاع و در جلسه کمیسیون تلفیق شورا این لایحه با شهردار، حضور مدیرکل اقتصادی استانداری، نماینده وزارت خارجه در بوشهر، نماینده انجمن دوستی ایران و چین شعبه بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.

نیک روش با اشاره قرارداد ۲۵ ساله ایران چین گفت: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که این طرح برای استان و شهر بوشهر می‌تواند داشته باشد با کلیات آن موافقت و به صحن شورا ارجاع شد که در یکصد و شصت و دومین جلسه علنی شورا به تصویب اعضا رسید.

وی از مشترکات دو شهر را بندری بودن و دسترسی داشتن به دریا و آب‌های آزاد، داشتن آب و هوای مشترک، هر دو شهر از قدمت تاریخی و باستانی بیش از ۵۰۰۰ سال برخوردار بوده و حامل تمدن و فرهنگی کهن هستند، وجود پرشمار مسلمانان در استان فوجیان و قابلیت‌های دو بندر در زمینه تجارت، بازرگانی دریانوردی و صیادی برشمرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: با توجه به تصویب منطقه آزاد صنعتی تجاری بوشهر و با وجود چهار منطقه صنعتی در فوجو این عقد خواهر خواندگی می‌تواند ظرفیت بسیار خوبی در عرصه تجاری، سرمایه گذاری، گردشگری ایجاد کند.

نیک روش با اشاره به ظرفیت‌های خوب استان در حوزه‌های مختلف گفت: در راستای قرارداد ۲۵ ساله با چین این عقد خواهر خواندگی می‌تواند گام‌های مؤثری در استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری چینی‌ها و ارتباطات متقابل فراهم کند.

وی افزود: قرارداد خواهر خواندگی بندر بوشهر و بندر فوجو چین برای اقدامات بعدی به وزارت خارجه و وزارت کشور ارسال می‌شود که با تائید آن امیدواریم شاهد یک اقدامات مؤثر در راستای توسعه بیش از بیش این کهن دیار باشیم.