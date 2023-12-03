ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره حمله هکری از سوی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی ادعا می کنند تاسیسات آبی یک شهر کوچک در ایالت پنسیلوانیا فقط یکی از چند سازمانی هستند که توسط هکرهای مرتبط با ایران هک شده اند. این هکرها کنترل یک دستگاه صنعتی خاص را به دلیل آنکه در رژیم صهیونیستی ساخته شده، هدف گرفتند.

آژانس CISA زیرمجموعه اف بی آی در این باره می گوید: قربانیان این گروه هکری در چند ایالت آمریکا قرار دارند.

البته مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی اشاره نکرده اند که چه سازمان هایی یا چه تعدادی از آنها هک شده اند.

متیو موتس رییس تاسیسات آب شهری آلیکویپا این هک را در ۲۵ نوامبر کشف کرده است. به گفته او روز پنجشنبه گذشته مقامات فدرال به وی اعلام کرده اند همین گروه هکری ۴ تاسیسات و یک آکواریوم دیگر را نیز هک کرده است.

از سوی دیگر طبق مشاوره چند سازمانی، چند صنعت دیگر به غیر از آب و واحدهای تصفیه آب که از تجهیزات یکسان (کنترلرهای لوجستیک قابل برنامه ریزی سری ویژن) استفاده می کنند که توسط شرکت Unitronics ساخته شده اند. این صنایع نیز احتمالا در معرض خطر هک قرار دارند. این صنایع شامل انرژی، تولید مواد غذایی و آشامیدنی و خدمات درمانی هستند.

دستگاه هایی که فرایندهای موجود در این صنایع را پیش می برند شامل تجهیزات فشار، دما و جریان مایع هستند.

هک ادعا شده در تاسیسات آلیکویپا سبب شد کارگران به طور موقت پمپاژ آب به ایستگاه های دورافتاده را متوقف و فشار آب را برای شهرهای نزدیک تر تنظیم کنند. در نتیجه کارگران به جای تنظیمات اتوماتیک از تنظیمات دستی استفاده کردند.

مشاوره چند سازمانی مدعی است گروه هکری که خود را Cyber Av۳ngers می نامد با ایران در ارتباط است. این گروه دستگاه های شرکت Unitronics را حداقل از ۲۲ نوامبر هدف گرفته است.

در این میان کارشناسان امنیت سایبری معتقدند هیچ شواهدی مبنی بر دخالت ایران در درگیری ۷ اکتبر بین حماس و رژیم صهیونیستی وجود ندارد.