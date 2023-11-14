عملکرد وزارت راه‌ و شهرسازی در اجرای قوانین جمعیت مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر در نشست خبری فراکسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: تضمین موفقیت کشور در حوزههای مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و … اهتمام در اجرای قوانین جمعیت است.
نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمامی نهادهای باید نظارت حداکثری در مسیر اجرای قانونی جوانی جمعیت را داشته باشند.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به میانگین سنی جمعیت بالای ۶۰ سال که ملاک و نشاندهنده شرایط سنی هر کشوری است، خاطر نشان کرد: وضعیت کشور در جمعیت بالای ۶۰ سال بیش از ۱۰ درصد است که در چنین وضعیتی دیگر ایران عزیز در میان جوامع دارای جمعیت جوان قرار نمیگیرد و اکنون جزو کشورهای با جمعیت میانسال قرار داریم.
نماینده مردم، بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با تداوم شرایط گذشته پیشبینیها در سال ۱۴۳۰ نشان از سالخورده شدن جمعیت کشور بود که با یک تدبیر مناسب و آیندهنگری بهجا قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده با مساعدت تمامی ارکان نظام تصویب و در مرحله اجرای آزمایشی هفت ساله قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: نیروی انسانی متضمن امنیت و موتور محرکه اقتصاد است.
پاکمهر اجماع ارکان مختلف کشور در اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از تعالی خانواده را ارزشمند برشمرد و گفت: برکات بالای این قانون و اقدامات پیشگیرانه آن الزام اجرای آن را نشان میدهد.
نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: جهت تأمین بودجه سالانه قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده باید تدبیر شود و نمایندگان مجلس و وزارتخانهها اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی ارزیابی عملکرد وزارتخانههای کشور، بهداشت و درمان را قابل قبول عنوان کرد و تصریح کرد: این دو وزارتخانه باید تلاشها را بیشتر کنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد نسبت به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در روند اجرای قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده بیان کرد: متأسفانه عدم اجرای تعهدات از جانب این وزارتخانه علاوه بر گلایهمندی خانوادهها آنها را نسبت به قوانین مصوب بدبین خواهد کرد.
پاکمهر بیان کرد: باید با تلاش مضاعف و همدلی بتوانیم این قانون اثرگذار را به نتایج مورد انتظار و توقع برسانیم.
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