به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی امیرجاهد درباره حمایت این نهاد خصوصی از جشنواره توضیح داد: از همان زمان که خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد افتتاح شد، خانه موسیقی در کنار این مجموعه حضور داشت و به نوعی سعی کرد هنرمندان را بیشتر با آن مجموعه آشنا کند. برگزاری مراسم و مناسبت‌ها همچون بزرگداشت هنرمندان و تقدیر از فعالیت‌های آن ها و برگزاری جشن‌های تولد هنرمندان از جمله رویدادهایی است که تاکنون در این خانه‌موزه برگزار شده است.

وی با اشاره به اهمیت این مجموعه فرهنگی تاریخی که در سال های نه چندان دور محل رفت و آمد بسیاری از هنرمندان عرصه موسیقی بوده است، به برگزاری جشنواره موسیقی امیرجاهد در این مجموعه اشاره کرد و گفت: هر ساله جشنواره‌های مختلفی را در کشور و در حوزه موسیقی برگزار می‌شود. پس طبیعتاً قرار نبود اتفاقی مانند سایر این رویدادهای فرهنگی برگزار شود و این جشنواره هم تکرار همان رویدادها باشد. بنابراین ما سعی کردیم خلاهایی را که در آن جشنواره‌ها وجود دارد با برگزاری جشنواره‌ای دیگر، جبران کنیم. به هر حال، در این سال‌ها جشنواره‌ای جدی با تمرکز بر فرم دونوازی و یا گروه‌نوازی نداشتیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این جشنواره از این قابلیت استفاده کنیم تا حتی متفاوت از جشنواره ملی موسیقی جوان باشد.

مدیرعامل خانه موسیقی ضمن تاکید دوباره به ضرورت برگزاری این جشنواره تخصصی حوزه موسیقی و جایگاه آن در بین اهالی موسیقی درباره حمایت نهادهای مربوطه از برگزاری این جشنواره عنوان کرد: مجموعه‌هایی از جمله شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی بخش خصوصی می‌توانند از این جشنواره حمایت کنند. امیدوارم بخش خصوصی بتواند با این جشنواره همکاری داشته باشد و افرادی که دغدغه فرهنگ و هنر دارند و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری بتوانند از این‌گونه فعالیت‌ها حمایت کنند. ضمن اینکه برگزاری این جشنواره در راستای اهداف و برنامه‌های شهرداری تهران است. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید نگاهی به این حوزه داشته باشد و امیدوارم که بتوانند از این جشنواره حمایت کنند.

وی افزود: زمانی که جشنواره‌ای برگزار می‌شود، معرفی و حضور رسانه‌ای و دیده‌شدن آن، در گرو معرفی خوب است که بتواند جامعه را از برگزاری این رویداد آگاه و مطلع کند. فکر می‌کنم همه باید تلاش کنند که در ارتباط با مجموعه رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های دیداری، شنیداری و خصوصاً در بخش فضای مجازی اتفاقات خوبی رقم بخورد. اما همان‌طور که می‌دانید، بسیاری از این کارها مستلزم هزینه‌هایی است که به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد، شاید نتوان فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده‌ای برایشان در نظر گرفت. اما به هر حال می‌توان کارهایی انجام داد که ارتباطات مؤثرتر و گسترده‌تری با رسانه‌ها داشته باشیم تا در معرفی بهتر این جشنواره تلاش‌های بیشتری انجام گیرد. به نظرم باید راه‌هایی باز شود تا فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده‌ای همانند نصب بیلبوردها در سطح شهر انجام گیرد.

مدیرعامل خانه موسیقی اضافه کرد: دراین چارچوب سازمان زیباسازی شهرداری می‌تواند بسیار مؤثر باشد. امیدوارم سازمان زیباسازی همکاری بهتری با جشنواره داشته باشد تا بتوانیم بیلبوردهای شهری داشته باشیم، چرا که این بیلبوردها نقش مؤثری در شناخت جشنواره دارند. در دوره سی و یکم تا سی و سوم جشنواره موسیقی فجر، شهرداری تهران با همراهی بخش خصوصی حمایت‌هایی انجام دادند تا بیلبوردهای تبلیغاتی را در سطح شهر نصب کنیم و خوشبختانه استقبال بهتری از سوی مردم صورت گرفت و جشنواره با توفیق فراتر از انتظار مواجه شد. به هر حال اگر سازمان زیباسازی حمایت جدی‌ برای در اختیار قرار دادن فضای‌های تبلیغاتی داشته باشد، اتفاقات بهتری برای جشنواره خواهد افتاد.

این خواننده موسیقی ایرانی در پایان عنوان کرد: هر چقدر که حمایت جدی‌تری از جشنواره داشته باشیم، کمک شایانی به ارتقای جشنواره و موسیقی کرده‌ایم. این جشنواره هر چقدر که جدی‌تر، چشمگیرتر و فراگیرتر شود و جامعه از آن آگاه شود، طبیعتاً توجه بیشتری به خود جلب می‌کند و استقبال بهتری از سوی مردم انجام می‌شود به عنوان مثال، اگر بتوانیم جوایز غنی‌تری به لحاظ مادی داشته باشیم، انگیزه‌های بیشتری در شرکت‌کنندگان ایجاد می‌شود. کمااینکه زمانی که جایزه باربد را در جشنواره موسیقی فجر برگزار کردیم، توانستیم اتفاق بزرگی را رقم بزنیم؛ تب و تاب و انگیزه عجیبی در حوزه تولید موسیقی ایجاد شد و تلاش‌های جدی و شور و شعف خاصی در جامعه موسیقی ایجاد کرد و باعث شد هنرمندان تولیدات بهتری داشته باشند و بتوانند جایزه باربد را کسب کنند. در طول سه دوره برگزاری جشنواره موسیقی فجر، آنقدر جایزه باربد مهم شد که تمامی تولیدکنندگان آثار موسیقی در طول سال سعی می‌کردند به کیفیت تمامی بخش‌های تولیدی‌شان دقت کنند. این تجربه نشان می‌دهد که در جشنواره‌هایی که رقابت وجود دارد، اگر بخواهیم رقابت را جدی‌تر کنیم، جوایز بسیار مهم است چون برای شرکت‌کنندگان انگیزه ایجاد می کند و همه تلاش می‌کنند کارهای بهتری ارایه دهند و بهتر دیده شوند.