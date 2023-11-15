انتخاب رئیس فدراسیون در اولویت است نه سرمربی تیم ملی والیبال

محمد ترکاشوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه انتخاب کدام مربی برای هدایت تیم ملی والیبال به صلاح این تیم است، گفت: به نظرم در شرایطی فعلی هیچ یک از مربیان به صلاح نیست برای هدایت تیم ملی والیبال ایران انتخاب شوند، به این خاطر که تعیین تکلیف فدراسیون والیبال در اولویت است و رئیس آینده باید در مورد سرمربی تیم تصمیم نهایی را بگیرد. اگر داورزنی مطمئن است که رئیس آینده فدراسیون است، تعلل در انتخاب سرمربی جایز نیست و باید هر چه زودتر تکلیف تیم ملی والیبال را مشخص کند. اگر هم فکر می‌کند کس دیگری رئیس فدراسیون خواهد بود، نباید در این موضوع دخالت کند.

وی افزود: در صورتی که سرپرست هم برای فدراسیون انتخاب شود موقتاً ۶ ماه در رأس کار است. در اصل باید فدراسیون تعیین تکلیف شود و بعد از آن سرمربی انتخاب شود. ضمن اینکه هیچ یک از مربیان خارجی تا اردیبهشت سال آینده نمی‌تواند به ایران بیاید به این خاطر که همه آن‌ها شاغل هستند و تنها گزینه‌ای که تیمی را در اختیار ندارد سعید معروف است.

کارشناس والیبال در مورد جدی شدن حضور آلکنو در ترکیب تیم ملی گفت: آلکنو چندسال است که از مربیگری به دور است، ضمن اینکه در والیبال ایران هم آن چیزی که انتظار داشتیم در کوتاه مدت برآورده نکرد. حالا باید ببینیم آیا در بلندمدت می‌تواند نتیجه مورد نظر را کسب کند یا خیر. کار برای حضور در المپیک سخت شده است و به نظرم فکر حضور در این المپیک کاملاً اشتباه است، ما برای المپیک پاریس هیچ شانسی نداریم. هر مربی دیگری هم به میدان می‌آید باید برای چهارسال آینده برنامه‌ریزی کند.

ترکاشوند با اشاره به اینکه در والیبال نباید مهره‌سوزی کنیم، عنوان کرد: سعید معروف بازیکن بزرگی است و در والیبال ایران تأثیرگذاری زیادی داشته است، اما نباید بدون هیچ تجربه‌ای و به یک باره سرمربی تیم ملی والیبال ایران شود. این کار سخت و دشواری است. مربیگری نیاز به نکات ریزی دارد که با تجربه به دست آمده و باید در حین بازی آن‌ها را به کار گرفت. با توجه به این مسائل فکر می‌کنم معروف خیلی باهوش باشد و به این راحتی این مسئولیت سنگین را قبول نکرد.

وی گفت: سعید معروف توانایی‌های زیادی دارد و می‌تواند به نقطه اوج برسد. واقعاً حیف است که او این فرصت را به راحتی از دست بدهد. در نهایت امیدوارم بهترین تصمیم را بگیرد. به نظرم در شرایط فعلی اصل موضوع اول انتخاب رئیس فدراسیون است. امیدوارم تصمیم درستی برای والیبال بگیرند، زحمات زیادی برای این رشته کشیده شده است. نباید همه چیز خراب شود بلکه باید شرایطی فراهم شود تا دوباره والیبال به روزهای اوج خود برگردد.

کارشناس والیبال خاطرنشان کرد: به نظرم ما باید شهامت گفتن برخی موضوعات را داشته باشیم، والیبال نیاز به یک مدیریت قوی دارد و از لحاظ فنی بازیکنان ایران اختلاف زیادی با سایر کشورها ندارد. در والیبال ایران آن چیزی که اهمیت دارد مدیریت خوب است تا بازیکن سالاری و باند بازی به وجود نیاید. هر کسی که مدیریت قوی داشته باشد و بتواند بازیکن‌سالاری را کنار بگذارد می‌تواند مربی قوی باشد. شاید خیلی از افراد از این صحبت‌ها خوششان نیاید اما واقعیت همین است، ما هم چون واقعیت را می‌گوئیم جایی در والیبال نداریم.