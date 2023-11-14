برتری نماینده باشگاهی والیبال نشسته ایران مقابل تیم ملی الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، تیم والیبال نشسته مس شهربابک نماینده ایران در مسابقات قهرمانی کاپ جهان و باشگاه‌ها در مصر، برابر تیم الجزایر در سه ست متوالی به پیروزی رسید.

شاگردان هادی رضایی در نمایشی موفق برابر الجزایر توانستند در ست اول با نتیجه ۲۵-۵ این تیم را شکست دهند. این برتری در ست دوم نیز تکرار شد و اینبار موفق شدند با برتری ۲۵ – ۱۰ به کار خود پایان دهند. در ست سوم هم این مس شهربابک بود که با برتری ۲۵-۱۰ به کار خود پایان داد.

در این دیدار اعضای دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره و همچنین سر کنسولگری ایران نیز حضور داشتند و با تماشای نمایش مقتدرانه تیم مس شهربابک، در پایان بازی نیز با اعضای تیم به گفتگو پرداختند و برای آنها در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کردند.

