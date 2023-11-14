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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

والیبال نشسته کاپ جهانی؛

برتری نماینده باشگاهی والیبال نشسته ایران مقابل تیم ملی الجزایر

برتری نماینده باشگاهی والیبال نشسته ایران مقابل تیم ملی الجزایر

تیم والیبال نشسته مس شهر بابک دومین دیدار خود در مسابقات کاپ جهانی را با برتری برابر تیم ملی الجزایر به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، تیم والیبال نشسته مس شهربابک نماینده ایران در مسابقات قهرمانی کاپ جهان و باشگاه‌ها در مصر، برابر تیم الجزایر در سه ست متوالی به پیروزی رسید.

شاگردان هادی رضایی در نمایشی موفق برابر الجزایر توانستند در ست اول با نتیجه ۲۵-۵ این تیم را شکست دهند. این برتری در ست دوم نیز تکرار شد و اینبار موفق شدند با برتری ۲۵ – ۱۰ به کار خود پایان دهند. در ست سوم هم این مس شهربابک بود که با برتری ۲۵-۱۰ به کار خود پایان داد.

در این دیدار اعضای دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره و همچنین سر کنسولگری ایران نیز حضور داشتند و با تماشای نمایش مقتدرانه تیم مس شهربابک، در پایان بازی نیز با اعضای تیم به گفتگو پرداختند و برای آنها در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کردند.

کد مطلب 5939005

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