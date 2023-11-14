جدال حساس شهداب یزد و ایفاسرام اردکان/ سه دربی جذاب در لیگ

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۲۴ آبان با هفت دیدار در شهرهای یزد، اردکان، تهران (دو مسابقه)، اصفهان، گرگان و سیرجان پیگیری می‌شود.

از نظر جایگاه دو تیم در جدول، مسابقه تیم‌های شهداب یزد و ایفاسرام اردکان در سالن اختصاصی شهداب در یزد حساس‌ترین مسابقه این هفته است که شهدابی‌ها امیدوار به شکست حریف با امتیاز میزبانی هستند.

در حال حاضر تیم ایفاسرام با چهار برد و ۱۲ امتیاز در رتبه سوم جدول است و شهداب با سه برد و ۱۰ امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد و فاتح سه امتیازی این مسابقه در پایان هفته ششم، جایگاه بالاتر جدول را خود اختصاص خواهد داد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان که با پنج برد متوالی و ۱۵ امتیاز همچنان صدر جدول را در اختیار دارد، این هفته در سالن گهر روش سیرجان میزبان مس رفسنجان است. به نظر می‌رسد که شاگردان بهروز عطایی این هفته استرسی برای جدال با حریف ندارند، زیرا مسی‌ها با دو برد و پنج امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار دارند. این دیدار دومین دربی این هفته محسوب می‌شود که دو نماینده استان کرمان مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

در چهلمین دیدار لیگ برتر مردان در سال ۱۴۰۲، تیم گیتی پسند در سالن مخابرات شهر سی‌وسه پل میزبان طبیعت است. شاگردان سیدسعید عقیلی که در پایان هفته پنجم با چهار برد و ۱۲ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار گرفتند، در این مسابقه به دنبال کسب پنجمین برد خود هستند تا جایگاه خود را تثبیت کنند.

اما از سوی دیگر تیم تازه وارد طبیعت (دو برد، ۷ امتیاز و رتبه ششم جدول) که در هفته پنجم موفق به شکست پیکان شد، به دنبال تداوم شگفتی‌سازی است تا با یک برد دیگر جایگاهش را بهبود بخشد و سومین پیروزی را در اصفهان جشن بگیرد.

تیم پیکان تهران که از روزهای اقتدار خود در والیبال ایران به دور است، این هفته در سالن فدراسیون میزبان نیان الکترونیک خراسان است. دو تیم شرایط یکسانی در جدول دارند و با دو برد و ۶ امتیاز، جایگاه‌های نهم و دهم جدول را به خود اختصاص دادند.

پیکان و نیان در هفته دهم فصل قبل در مشهد به مصاف هم رفتند که نیانی‌ها سه بر دو به پیروزی رسیدند و این هفته شاگردان پیمان اکبری در اندیشه انتقام هم خواهند بود باید منتظر ماند تا ببینیم که تفکرات سرمربیان دو تیم چه نتیجه‌ای را رقم می‌زند.

تیم سایپا تهران که در هفته پنجم به نخستین برد خود در این رقابت‌ها دست یافت، در نخستین دیدار این هفته از نظر زمانی و در بازی خانگی میزبان هورسان رامسر است و برای فرار از انتهای جدول محکوم به شکست میهمان خود خواهد بود.

نماینده رامسر با سه برد و هفت امتیاز در رتبه پنجم قرار دارد و دیدار این هفته با تیم سایپا فرصتی برای شاگردان رحمان محمدی‌راد جهت کسب چهارمین برد و ارتقا جایگاه در جدول مسابقات است، البته کار آسانی برای هورسان نیست چون نارنجی‌پوشان انگیزه مضاعف برای برد به دست آوردند.

در دیگر دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر مردان دو تیم پاس گرگان و شهرداری ارومیه که در جایگاه‌های دوازدهم و سیزدهم جدول قرار دارند، به ترتیب به مصاف شهرداری گنبد و چادرملو اردکان می‌روند.

دیدار پاس و گنبد که دربی استان گلستان محسوب می‌شود حساسیت‌های خاص خود را دارد و عیسی سنگدوینی سرمربی نماینده گرگان امیدوار است همه هواداران این استان از این بازی لذت ببرند.

برنامه کامل هفته ششم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

سایپا تهران – هورسان رامسر - سالن فدراسیون - ساعت ۱۵

اردکان، سالن آیت‌الله خاتمی، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – شهرداری ارومیه

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

پاس گرگان – شهرداری گنبد کاووس

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – مس رفسنجان

اصفهان، سالن مخابرات، ساعت ۱۶:۲۰

گیتی‌پسند اصفهان – طبیعت

یزد، سالن اختصاص شهداب، ساعت ۱۷

شهداب یزد – ایفاسرام اردکان

تهران، سالن فدراسیون، ساعت ۱۸

پیکان تهران – نیان الکترونیک خراسان