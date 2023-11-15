یورش اسرائیل به بیمارستان شفا غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، تدروس آدهانوم گیبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی طی نشست خبری هفتگی خود در مقر این سازمان در شهر ژنو سوئیس، حمله نظامیان اشغالگر قدس به بیمارستان شفا در نوار غزه را «غیرقابل قبول» خواند.

رئیس سازمان بهداشت جهانی در این باره تأکید کرد: یورش ارتش اسرائیل به بیمارستان شفا در غزه غیرقابل قبول است. بیمارستان‌ها میدان جنگ نیستند.

تدروس آدهانوم گیبریسوس با اشاره به عدم دسترسی به آمار مربوط به تلفات انسانی در نوار غزه طی ۳ روز گذشته به دلیل توقف فعالیت بسیاری از مراکز درمانی، گفت: تنها یک چهارم مراکز درمانی غزه فعال هستند. فعالیت ۲۶ بیمارستان از کل ۳۶ بیمارستان غزه به دلیل آسیب، تخریب، بمباران یا کمبود سوخت متوقف شده است.

مدیرکل بیمارستان‌ها در غزه پیشتر هم اعلام کرد: اشغالگران کودکان و بیماران را از بیمارستان غزه بیرون راندند. ما اشغالگران را مسئول جان بیماران و کادر پزشکی می‌دانیم. خواهان انتقال بیماران به مصر هستیم. ما خواهان ورود سوخت به همه بیمارستانه به شکل فوری هستیم. اشغالگران به مدت ۱۰ ساعت از بیماران و همراهان و کادر پزشکی بازجویی کردند. کادر بیمارستان در وحشت به سر می‌برند.

همچنین دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه هم بیان کرد: اثبات ادعاهای اسرائیل در مورد استفاده نظامی از بیمارستان شفا در غزه نیازی به این همه ساعت حمله و تفتیش و بازرسی نداشت. مدت زمان طولانی حضور اسرائیلی‌ها در بیمارستان شفا ترس و نگرانی در مورد فراهم کردن صحنه‌های دروغین و ساختگی در داخل بیمارستان ایجاد می‌کند.

دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد: در سایه قطع هرگونه ارتباط مسئولان بیمارستان شفا و وزارت بهداشت فلسطین در غزه و ندادن اجازه حضور طرف سوم بین‌المللی در بیمارستان شفا، ارتش اسرائیل تنها طرفی است که اوضاع در داخل این بیمارستان را تحت کنترل دارد و همین مسئله شک و تردیدهای زیادی در مورد هرگونه روایتی در آینده در مورد این بیمارستان مطرح می‌کند.