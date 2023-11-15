اشغالگران در بیمارستان شفا جز بیماران و آوارگان کسی راپیدا نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد ابوسلمیه رئیس بیمارستان شفا در نوار غزه تاکید کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی پس از حمله به این بیمارستان تنها با بیماران و آوارگان فلسطینی روبرو شده‌اند و بنابراین تجهیزات پزشکی را تخریب کرده‌اند.

وی ادامه داد: نظامیان اشغالگر اکنون از داخل بیمارستان خارج شده‌اند، اما تانک‌ها و نظامیان دشمن به طور کامل در اطراف بیمارستان شفا حضور دارند.

ابوسلمیه گفت: نظامیان اشغالگر تعدادی از اعضای کادر پزشکی بیمارستان شفا را مورد بازجویی قرار دادند و دو تن از مهندسان شاغل در این محل را بازداشت کردند.

وی افزود: بیماران، افراد زخمی و کادر پزشکی بیمارستان شفا در طول روز تنها به یک وعده غذا دسترسی دارند. ما در تماس دائم با سازمان‌های بین‌المللی هستیم، اما این موضوع هیچ سودی نداشته است. هم‌اکنون مناطق نزدیک بیمارستان شفا به شدت بمباران می‌شوند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین نیز اعلام کرد: اسرائیل اتاق بیماران را در بیمارستان شفا بمباران کرده است. بمباران بیمارستان شفا توسط اسرائیل به بخش جراحی‌های تخصصی آسیب وارد کرده است.

پیش از این نیز دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد: یورش به بیمارستان شفا و تیراندازی در داخل آن جنایت جنگی است. دروغ‌های اسرائیل درباره گذرگاه‌های امن تبلیغاتی کثیف و ادعاهای بی اساس است.