هر فعالیتی حتی خوابیدن سالم تر از نشستن است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «جو بلاجت»، نویسنده اول این مطالعه از مؤسسه ورزش کالج دانشگاهی لندن، گفت: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که اگرچه تغییرات کوچک در نحوه حرکت می‌تواند تأثیر مثبتی بر سلامت قلب داشته باشد، اما شدت حرکت نیز اهمیت دارد.»

بلاجت در ادامه افزود: «مفیدترین تغییری که مشاهده کردیم، جایگزینی نشستن با فعالیت متوسط تا شدید بود که می‌تواند دویدن، پیاده روی سریع یا بالا رفتن از پله باشد. اساساً هر فعالیتی که ضربان قلب را بالا می‌برد و باعث می‌شود شما سریع‌تر نفس بکشید، حتی برای یک یا دو دقیقه، مفید است.»

با این حال، این مطالعه نشان می‌دهد که حتی ایستادن و خوابیدن و دراز کشیدن، وقتی صحبت از سلامت قلب به میان می‌آید، بر نشستن ارجحیت دارند.

بیماری قلبی عامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است. به گفته محققان، در سال ۲۰۲۱، از هر سه مرگ یک نفر به دلیل بیماری قلبی فوت شد و تعداد افراد مبتلا به بیماری قلبی در سراسر جهان از سال ۱۹۹۷ دو برابر شده است.

به گفته محققان، ورزش می‌تواند فواید واقعی برای سلامت قلب و عروق داشته باشد و این تحقیقات دلگرم‌کننده نشان می‌دهد که تغییرات کوچک در برنامه روزانه می‌تواند احتمال ابتلاء به حمله قلبی یا سکته مغزی را کاهش دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که جایگزینی حتی چند دقیقه نشستن با چند دقیقه فعالیت بدنی متوسط می‌تواند BMI، کلسترول، و اندازه دور کمر را بهبود بخشد و فواید جسمی بسیار بیشتری داشته باشد.

در این گزارش، محققان داده‌های شش مطالعه را که بیش از ۱۵۰۰۰ نفر از پنج کشور را شامل می‌شد، جمع‌آوری کردند. ایده مطالعه این بود که چگونه رفتار حرکتی در طول ۲۴ ساعت شبانه روز با سلامت قلب مرتبط است. هر یک از شرکت‌کنندگان از یک دستگاه پوشیدنی روی ران خود برای اندازه‌گیری فعالیت بدنی شأن در طول روز استفاده کردند و سلامت قلب شأن ارزیابی شد.

محققان پی بردند تنها پنج دقیقه فعالیت متوسط و شدید به جای نشستن تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب داشت. کسانی که کمترین تحرک را داشتند، بیشترین سود را از تغییر رفتارهای کم تحرک به رفتارهای فعال‌تر دیدند.