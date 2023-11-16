به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی در کمیته سوم هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل افزود: بیایید توجه خود را به کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده و رژیم اشغالگر و آپارتاید اسرائیل معطوف کنیم - بازیگران همیشگی نقض حقوق بشر و مظنونین همیشگی! کانادا و حامیان این قطعنامه، در حالی قطعنامه علیه ایران را به رأی میبرند که خود به قطعنامهای که خواستار توقف حمام خون و قتل عام زنان و کودکان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل بود، رأی منفی دادند! این تضاد در واقع نقاب از رویههای استاندارد دوگانهای را که آنها در قبال حقوق بشر به کار میگیرند، آشکار میکند. شاید وقت آن رسیده است که گروه دوستان حمایت از ذبح کودکان را تشکیل دهند!
متن کامل سخنان معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:
جمهوری اسلامی ایران قطعنامه مغرضانه و با انگیزه سیاسی را که وضعیت حقوق بشر در کشور ما را هدف قرار میدهد، به شدت رد میکند. در حالی که ما اذعان داریم که همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد، ضروری است که ماهیت گزینشی، جانبدارانه و ریاکارانه اتهامات علیه ما را مورد بحث قرار دهیم.
کمیته سوم، ارگانی محوری که زیر نظر سازمان ملل تأسیس شده است، به عنوان چراغی برای ترویج گفتگو و همکاری برای پیشبرد حقوق بشر در سرتاسر جهان است. متأسفانه، به جای استفاده از این بستر برای رسیدگی جدی به نگرانیهای حقوق بشر، برخی کشورها از آن برای پیشبرد برنامههای سیاسی خود سو استفاده میکنند و در نتیجه مأموریت اصلی این کمیته را تضعیف میکنند.
بیایید توجه خود را به کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده و رژیم اشغالگر و آپارتاید اسرائیل معطوف کنیم - بازیگران همیشگی نقض حقوق بشر و مظنونین همیشگی! کانادا و حامیان این قطعنامه، در حالی قطعنامه علیه ایران را به رأی میبرند که خود به قطعنامهای که خواستار توقف حمام خون و قتل عام زنان و کودکان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل بود، رأی منفی دادند! این تضاد در واقع نقاب از رویههای استاندارد دوگانهای را که آنها در قبال حقوق بشر به کار میگیرند، آشکار میکند. شاید وقت آن رسیده است که گروه دوستان حمایت از ذبح کودکان را تشکیل دهند!
کانادا، در حالی که مدعی میشود از جایگاه اخلاقی بالایی برخوردار است تلاش میکند تا ملتهای دیگر را محکوم کند، باید با واقعیت ناراحت کننده و دردناک کشف سالانه اجساد متعدد کودکان بومی مواجه شود. استثمار و بدرفتاری با کارگران مهاجر، همانطور که توسط گزارشگر ویژه در مورد اشکال معاصر بردهداری مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان لکه ننگی، عمیقاً نگرانکننده و غیرقابل توجیه است که ریشه در میراث استعماری کانادا دارد. در حالی که کانادا به سابقه مثلاً درخشان محافظت از حقوق کودکان افتخار میکند، این واقعیتها تصویر کاملاً متفاوتی از وضعیت حقوق بشر در کانادا نشان میدهد.
بی توجهی بریتانیا به حقوق بشر به همان اندازه نگران کننده است. سکوت غیرقابل توضیح و عدم توجه به بیش از ۲۰۰ کودک و نوجوان مفقود شده، که همگی پناهجو هستند، با بی توجهی نگران کننده جهان به وضعیت اسفناک این افراد آسیب پذیر طنین انداز میشود. بی توجهی و عدم رعایت حقوق و امنیت جان این جوانان کاملاً مذموم است و توجه عاجل جامع جهانی را میطلبد. در حالی که جهان با وحشت هتک حرمت به حقوق و زندگی کودکان بیگناه بومی را تماشا میکند، به نظر میرسد که شاید بتوان از شهرت درخشان کانادا برای حفظ حقوق کودکان استفاده عملی کرد!! شاید بریتانیا بتواند از تخصص کانادا در یافتن کودکان گمشده بهره مند شود.
فرانسه که خود را در پشت نقاب بهاصطلاح آزادی، برابری و برادری مخفی کرده است، در حیاط خلوت خود مرتکب نقض فاحش حقوق بشر میشود. سرکوب بی وقفه آزادیهای مذهبی به نام سکولاریسم، هدف قرار دادن و به حاشیه راندن جوامع مسلمان، و محدودیتهای شدید بر حجاب، همگی ویژگیهای کشوری است که آزادی را تحت عنوان حمایت از آن خفه میکند. فرانسه به عنوان نمونهای آشکار از ریاکاری شناخته میشود و علیرغم ادعا در مورد آرمانهای برابر، در عین حال آشکارا آن را برای شهروندان خود انکار میکند.
اینکه آلمان ابتداییترین حقوق زنان و کودکان مسلمان و مهاجر را در مرزهای خود نقض میکند، توجه را به موازات تاریخی مانند سلاحهای شیمیایی که در دوران جنگ تحمیلی علیه زنان و کودکان ایرانی استفاده کرد، جلب میکند. نه تاریخ و نه زنان و کودکان ایرانی نمیتوانند جنایات هولناک آلمان و سلاحهای شیمیایی آن را فراموش کنند.
رژیم نامشروع آپارتاید اسرائیل در خط مقدم قتل عام زنان و کودکان بی گناه است. هیچکس دیگری واقعاً نمیتواند با رژیم آپارتاید در نسل کشی، پاکسازی قومی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت رقابت کند. چگونه میتوان بمباران هولناک بیمارستانها را توضیح داد که طی آن صدها بیمار، که بیشتر آنها زن و کودک بودند، کشته و تبدیل به ذغال شدند؟! رژیم اشغالگر آپارتاید اسرائیل، میراثی از نقض فاحش و غیرقابل بیان حقوق بشر را برجای گذاشته است. آوارگی اجباری مردم فلسطین، ادامه اشغال سرزمینهای آنان، ساخت شهرکهای غیرقانونی و محاصره خفقانآور غزه مظهر رژیم آپارتایدی است که در تلاش برای نسلکشی، حقوق و حیثیت کل ملت فلسطین را زیر پا گذاشته است.
ایالات متحده علاوه بر ترویج نژادپرستی، تمام توان خود را برای دفاع از نسل کشی و کشتار زنان و کودکان رژیم اسرائیل در نوار محاصره شده گذاشته است. آمریکا همین سیاست را با ارتکاب نسل کشی علیه مردم ایران از طریق تحمیل اقدامات قهری یکجانبه غیرانسانی و غیرقانونی علیه آنها دنبال میکند. ایالات متحده به ارائه تمام حمایتهای مورد نیاز رژیم آپارتاید از جمله حمایت نظامی، مالی و سیاسی افتخار میکند. فکر میکنم اکنون برای حضار بسیار واضح است که چرا شورای امنیت فراتر از تصور فلج شده است.
جمهوری اسلامی ایران به ترویج و حمایت از حقوق بشر معتقد است و به همکاری سازنده خود با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه خواهد داد.
با این حال، بهره برداری از حقوق بشر برای انگیزههای سیاسی باید همه کشورهای عضو را نگران کند. به جای هدف قرار دادن انتخابی برخی کشورها برای تأمین منافع سیاسی، باید به طور جمعی رویکردی بی طرفانه برای رسیدگی واقعی به نقض حقوق بشر در مقیاس جهانی اتخاذ کنیم.
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