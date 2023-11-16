حل مشکل نیمی از مردم چهارمحال و بختیاری با افتتاح پروژه آبرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی صبح پنج شنبه در بدو ورود به استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امروز در شهرکرد هستیم و استانی که جلوه کار و تلاش و مردمان خونگرم و وفادار این استان که همه آنها مردمان با صفای هستند که نسبت به ارزهای اسلامی نیز باوفا میباشند.
وی ضمن ادای احترام به ۲۵۰۰ شهید و همچنین خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تصریح کرد: در سفر اول مصوباتی داشتیم که باید اجرایی میشد که با تلاش استاندار، مدیران استان و همه کسانی که در حوزههای مختلف تلاش کردند، اکثر آنها به مرحله اجرایی رسید.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه طرحهایی در دوره اول تصویب شد و باید اجرا میشد گفت: مسئله آب رسانی در این استان از اهمیت بالایی برخوردار است که با بهره برداری از آن، بسیاری از مشکلات مرتفع میشود.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای طرح آبرسانی مشکل نیمی از این استان حل میشود گفت: غیر از پروژههای آبرسانی، پروژههای قابل توجه دیگری انجام شده و برخی دیگر مورد تصویب قرار میگیرد و امید است با تلاش مسئولین این استان و کشوری در آینده شاهد بیکاری و محرومیت در این استان نباشیم.
آیت الله رئیسی از مسئولین این استان که پیگیر مصوبات دوره اول بودند تشکر کرد و گفت: امید است با همکاری دوستان و همکارانی که در استان حضور دارند بتوانیم اعتماد مردم را روز به روز افزایش دهیم.
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