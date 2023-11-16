نبطیه؛قلب تپنده مقاومت در جنوب لبنان/ماجرای درس آموز مادر سه شهید

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: این روزها با گذشت بیش از ۴۰ روز از جنگ همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه، نگرانی‌ها در محافل صهیونیستی درباره ادامه این نبرد تشدید شده و از طرفی صدای مخالفان نتانیاهو درباره بی نتیجه بودن جنگ زمینی در غزه و تلاش‌ها برای برکناری وی از قدرت در نتیجه این ناکامی بیشتر به گوش می‌رسد.

در در ادامه حضور در لبنان برای پوشش آخرین تحولات جنگ غزه و عملیات طوفان الاقصی به شهر نبطیه، مرکز جنوب لبنان رفتیم.

خداحافظ بیروت

از بیروت پایتخت لبنان تا نبطیه که در فاصله ۷۵ کیلومتری آن قرار دارد، با استفاده از خودرو تقریباً باید یک ساعت و نیم در مسیر باشیم. که البته راننده ما با عجله‌ای غیر قابل پیش بینی که بی دلیل هم به نظر می آید آن را در کمتر از یک ساعت طی می کند.

برای من هم که پس از یک هفته اقامت در بیروت، از حضور در مناطق شهری خسته شده ام و می خواهم مناطق مرزی و نزدیک به درگیری‌ها را زودتر ببینم، سرعت بالای راننده نعمتی پیش بینی نشده است.

در مسیر از شهری بندری صیدا عبور می کنیم، مناظری دیدنی و جذاب که اگر ماموریت پوشش وقایع جنگی نبود، حضور و تهیه گزارش از آنها فرصتی بسیار مغتنم شمرده می شد.

شهر نبطیه در تقسیمات کشوری لبنان مرکز کل مناطق موسوم به جنوب لبنان محسوب شده و از لحاظ جغرافیایی نیز در مرکز این شهرها قرار دارد.

نمادهای مقاومتی در شهر

با ورود به شهر نبطیه راننده که از اهالی منطقه جبل لبنان است، در پاسخ به سوالم درباره بافت جمعیتی شهر تاکید می کند که این شهر به طور کامل بافتی از شیعیان لبنان دارد.

در جای جای شهر نیز نمادهای مقاومتی و تصاویر شهدای مقاومت اسلامی حزب الله لبنان که اکثر آنها در جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان در سال ۲۰۰۶ به شهادت رسیده اند، به چشم می خورد.

در مسیر رسیدن به منطقه الدویر در نزدیکی نبطیه که محل اقامت جدید من خواهد بود، از میدان قدس عبور می کنیم که نمادی از قبه الصخره در آن دیده می شود.

ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد

کل شهر نبطیه این روزها حول یک واقعه و مادر سه شهید این شهر در جنایتی هولناک از سوی ارتش رژیم صهیونیستی می گردد.

هفته گذشته بود که اعلام خبر حمله وحشیانه پهپاد تهاجمی ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودروی غیرنظامی در مناطق مرزی لبنان در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

در این واقعه دردناک ارتش رژیم صهیونیستی خودروی حامل این خانواده لبنانی را در منطقه مرزی عیناتا هدف قرار داد که موجب شهادت سه دختر این خانواده در برابر چشمان مادرشان شد.

مادر این سه دختر شهید نوجوان که خود نیز در اثر حمله رژیم صهیونیستی دچار جراحات و سوختگی شدید شده امروز در دیدار با نماینده دبیرکل حزب الله لبنان که برای عرض تسلیت به وی در بیمارستان شهید راغب حرب در شهر نبطیه حضور پیدا کرده بود با بغضی که تلاش می کرد آن را پنهان کند، تاکید کرد: من این تسلیت شما را تبریک برای شهادت سه فرزندم می دانم، چون ما همیشه در مراسم عزای سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) می گوییم که مادرم، پدرم و همه خانواده ام به فدای تو ای نوه رسول خدا (ص).

سخنان زینبی مادر این سه شهید اهل نبطیه در این روزها به طور گسترده ای بازتاب داشته و وی را به نگین درخشان جنوب لبنان تبدیل کرده است.

اما دیدارهای متعدد امروز با مادر سه شهید عیناتا مانع دیدار ما با وی می شود، خانواده و نزدیکان وی از ما می خواهند با توجه به خستگی مادر شهدا روز دیگری برای گفت و گو با وی به بیمارستان راغب حرب بیاییم.

صدای پرواز پهپادها و حملات توپخانه ای

برای کسانی که برای نخستین بار به مناطق جنوب لبنان می آیند، شنیدن صدای پرواز پهپادهای تهاجمی ارتش رژیم صهیونیستی تازگی دارد. ساکنان محلی می گویند این صداها از ابتدای آغاز درگیری های مرزی میان حزب الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی به گوش می رسد و هر چه به نقاط صفر مرزی نزدیک شوید، صدای آنها نیز بیشتر می شود.

همزمان با حضورم در مرکز نبطیه صداهای انفجارهایی نیز به گوش می رسد که ساکنان منطقه آن را ناشی از حملات پهپادهای تهاجمی و البته برخی نیز حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی می دانند.

برای من که تا دیر وقت نزدیک که تا ساعت یک بامداد مشغول بازنویسی نت برداری های امروز از حضورم در نبطیه هستم، صدای پهپادها لحظه ای قطع نمی شود.

قلب تپنده مقاومت در جنوب لبنان

در گفت و گو با جوانان و اهالی شهر نبطیه بیش از همه روحیه فوق العاده بالای مقاومتی آنها تو را شگفت زده می سازد. یکی از آنها به من می گوید اسرائیل جرات حمله به لبنان را ندارد، چون جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ را تجربه کرده و می داند با تراکم قوای مقاومت در سال های اخیر، در صورت تجاوز به لبنان، قدم درون جهنم می گذارد!

در ادامه سفر به لبنان به مناطق مرزی نزدیک به اراضی اشغالی خواهیم رفت و از آنجا گزارش هایی درباره آخرین تحولات درگیری های مرزی میان حزب الله و ارتش رژیم صهیونیستی ارائه خواهیم کرد.