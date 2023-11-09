نبض مقاومت در بزرگترین اردوگاه آوارگان فلسطین در بیروت+ فیلم

خبرگزاری مهر – گروه بین الملل: این روزها با گذشت یک ماه از آغاز عملیات طوفان الاقصی از سوی مقاومت فلسطین، که صهیونیست‌ها را دچار شکست مفتضحانه امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بی سابقه‌ای کرد، شرایط منطقه با گذشته متفاوت شده است.

در این روزها بار دیگر شاهد هستیم قتل عام مردم بی گناه فلسطین به ویژه اهالی غزه از سوی جنایتکاران جنگی صهیونیست شدت گرفته است. کشتار دسته جمعی غیرنظامیانی متشکل از آوارگان فلسطینی که هر اندازه هم ادامه داشته باشد، شکست امنیتی، اطلاعاتی و نظامی صهیونیست‌ها در عملیات طوفان الاقصی را جبران نخواهد کرد.

بزرگترین اردوگاه آوارگان فلسطینی در بیروت

در ادامه حضور در پایتخت لبنان جهت پوشش آخرین تحولات جنگ علیه غزه، امروز به اردوگاه برج البراجنه رفتیم. این اردوگاه یکی از بزرگترین اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در لبنان و البته بزرگترین و پر جمعیت ترین آنها در بیروت است.

قدمت ایجاد این اردوگاه به سال ۱۹۴۸ همزمان با اشغال فلسطین و تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی باز می‌گردد. در آن زمان روستایی در بیروت به نام برج البراجنه وجود داشته که بعدها اردوگاه آوارگان فلسطینی نیز در همین منطقه ساخته می‌شود.

یادبود شهدای فلسطینی در اردوگاه برج البراجنه

براساس آخرین آمارها در سال ۲۰۲۱ جمعیت آوارگان حاضر در این اردوگاه که علاوه بر آوارگان فلسطینی در سال‌های اخیر پذیرای آوارگان فلسطینی نیز بوده، به ۲۵ هزار نفر می‌رسد.

موقعیت جغرافیایی این اردوگاه نیز در منطقه ضاحیه بیروت و اطراف خیابان امام خمینی (خیابان فرودگاه سابق) واقع شده است. مساحت این اردوگاه طی سال‌های اخیر به دلیل ساخت و سازهای غیر قانونی و افزوده شدن آوارگان جدید به دو کیلومتر مربع رسیده است.

۲۳۱ کیلومتر مانده تا قدس!

در ابتدای ورود به این اردوگاه تابلوی معرفی آن خودنمایی می‌کند. تابلویی که پرچم‌های جنبش مقاومت اسلامی حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین در کنار یکدیگر بر فراز آن به اهتزاز درآمده است. بر روی تابلو نیز نوشته شده است: به اردوگاه برج البراجنه خوش آمدید؛ ۲۳۱ کیلومتر مانده به قدس!

نکته قابل توجه اینکه فاصله این اردوگاه تا مرزهای فلسطین تنها ۹۱ کیلومتر است، اما ادامه اشغالگری فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی باعث شده ساکنان این اردوگاه طی ۷۵ سال گذشته روزگار خود را در این اردوگاه، در غربت و آوارگی بگذرانند.

کمبود امکانات اما مملو از حیات مقاومت

در زمان ورود به اردوگاه برج البراجنه، نکته‌ای که به چشم می‌آید کوچه‌ها و معابر کم عرض آن و البته فقدان تأسیسات زیر بنایی در آن است. آوارگان فلسطینی با وجود زندگی در پایتخت لبنان، اما در شرایط سختی زندگی خود را می‌گذرانند.

با وجود این شرایط سخت، این روزها عملیات طوفان الاقصی رنگ و بویی تازه به این اردوگاه بخشیده است. با عبور از کنار مغازه‌ها و دستفروش هایی که در این اردوگاه مشغول به کار هستند، آهنگ‌ها و سرودهایی حماسی در حمایت از مقاومت فلسطین به گوش می‌رسد.

پرچم‌های گروه‌های فلسطینی از جمله جهاد اسلامی، حماس، شاخه انقلابی جنبش فتح و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در جای جای معابر این اردوگاه به چشم می‌آید.

بیمارستانی در قلب اردوگاه

تلاش من برای گفتگو با فلسطینیان حاضر در اردوگاه برج البراجنه با موضوع جنگ غزه و عملیات طوفان الاقصی من را به بیمارستان حیفا در درون این اردوگاه می‌رساند.

در گفتگو با کادر امدادی این اردوگاه ناخودآگاه به یاد تصاویر این روزهای امدادرسانان مظلوم در غزه می افتم. نیروهایی که به اهداف متحرک حملات رژیم صهیونیستی تبدیل شده و شمار بسیاری از آنها به شهادت رسیده اند.

کادر امدادی در اردوگاه برج البراجنه نیز با توجه به اینکه تحت نظر هلال احمر فلسطین فعالیت می‌کنند، یونیفرم و خودروهایی مشابه آنچه در غزه است را در اختیار دارند.

در گفتگو با آنها متوجه می‌شوم که شور و اشتیاق فراوانی برای حضور در جنگ غزه و کمک رسانی به اهالی مظلوم این منطقه دارند و از جنایات جنگی صهیونیست‌ها به ستوه آمده اند.

شور و شوق کودکان فلسطینی

موضوعی که در بازدید از اردوگاه برج البراجنه از ابتدا توجه شما را به خودش جلب می‌کند، حضور قشر گسترده ای از جوانان، نوجوانان و کودکان است که زندگی در وجود آنها موج می‌زند.

کودکانی که کیلومترها دورتر از موطن خود با سرنوشت محتوم آوارگی پا به دنیا گذاشته اند، این روزها مصمم‌تر از قبل در حمایت از گزینه مقاومت دیده می‌شوند.

آنها در گفتگو با من تاکید می‌کردند که قلب‌های کوچک شأن از دیدن تصاویر قتل عام کودکان غزه طی روزهای اخیر به درد آمده و در پی یافتن راهی برای کمک به هم‌وطنان خود در نوار غزه هستند.

یکی از این کودکان به نام «محمد» ۱۲ ساله که با شور و اشتیاق فراوانی صحبت می‌کرد، با اشاره به شاهرگ دستان خود شعر مشهور «انا دمی فلسطینی» (فلسطین خون من است) را خواند و تاکید کرد که در نهایت مقاومت پیروز نبرد غزه خواهد بود. وی حتی تاکید داشت که آماده اعزام به غزه برای مشارکت در جنگ علیه اشغالگران صهیونیست است!

کوچه‌هایی برای عبور یک نفر!

با رسیدن به بخش‌های انتهایی اردوگاه عین الحلوه به کوچه‌هایی بسیار کم عرض و باریک می‌رسید که تنها برای عبور یک نفر جا دارد. برای اینکه با راهنمای خود در این کوچه‌ها حرکت کنم، مجبور به قرار گرفتن در پشت وی شدم. شاید بتوانم با قاطعیت این موضوع را عنوان کنم که در عمرم تاکنون چنین معابر تنگ و تاریک و البته مناطق محروم این چنینی را به چشم خود ندیده بودم.

بر روی دیواره‌های این کوچه‌ها، شعارهای متعددی در حمایت از عملیات طوفان الاقصی، مقاومت فلسطین و رهبران برجسته ای عملیاتی مقاومت نظیر محمد ضیف دیده می‌شود.

آوارگان نه، بازگشت کنندگان به فلسطین!

در هنگام بازگشت به هتل از اردوگاه آوارگان برج البراجنه ناخود آگاه غم غریبی با تو همراه می‌شود. غمی نشأت گرفته از عمق ۷۵ سال آوارگی، محرومیت، فقر و بی وطنی.. در گفتگو با راننده تاکسی که مرد جاافتاده ای هم هست از واژه آوارگان (لاجئین) برای توصیف وضعیت فلسطینیان در اردوگاه برج البراجنه استفاده می‌کنم که وی بلافاصله به من متذکر می‌شود که از این واژه استفاده نکنم و به جای آن از واژه عائدون به معنای بازگشت کنندگان به فلسطین استفاده کنم!

در گزارش‌های بعدی این سفر به سراغ دیگر اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی و مناطقی نظیر میدان الشهدا در ضاحیه جنوبی بیروت خواهیم رفت تا نظر مردم این مناطق را درباره جنگ غزه و عملیات طوفان الاقصی نیز جویا شویم.