افتتاح پروژه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ پس از ۱۶ سال

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پروژه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ پس از ۱۶ سال امروز افتتاح و بهره‌برداری رسید، اظهار کرد: این مرکز درمانی بخشی از مراجعات بیمارستان امام سجاد را مدیریت می‌کند.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی افزود: مقرر شد نیروهای تخصصی مورد نیاز در این مرکز درمانی مستقر شوند تا مردم شهرستان کوهرنگ بتوانند به خدمات درمانی دسترسی پیدا کنند.

وی در خصوص مرکز درمانی باباحیدر، عنوان کرد: آغاز عملیات اجرایی این مرکز امسال آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود تا ۶ ماه آینده به‌عنوان مرکز درمانی منتخب شبانه‌روزی بهره‌برداری شود و بتواند بخشی از نیازهای درمانی این منطقه را پاسخ دهد.

عین‌اللهی تاکید کرد: درصدد هستیم تا با تجهیز مراکز بهداشت و درمان شهرستان‌ها از رفت و آمد بیماران برای دریافت خدمات درمانی به مرکز استان‌ها و کلان شهرها جلوگیری کنیم.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با اشاره به طرح توسعه بیمارستان سیدالهشدای فارسان، خاطرنشان کرد: این پروژه با زیربنای ۷ هزار متر مربع و اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در حال اجرا است، اعتبار مورد نیاز تأمین خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کمک می‌کند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند با مولدسازی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کمک کند، پروژه‌های با بهره‌وری بالا در اولویت تکمیل قرار بگیرد.

عین‌اللهی بیان کرد: تا امروز ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در دولت سیزدهم افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و همچنین ۷ هزار تخت بیمارستانی نیز در آستانه افتتاح است، ۲ هزار خانه بهداشت نیز افتتاح شده و ۲ هزار خانه بهداشت دیگر نیز افتتاح خواهد شد.