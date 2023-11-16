به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رئیس جمهور ۱۹ تفاهمنامه به ارزش ۶۳ هزار میلیارد تومان با هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری نهایی و امضا شد.
امشب در نشست مشترک شورای برنامهریزی و توسعه و فعالان اقتصادی چهار تفاهمنامه به عنوان نمونه امضا شد.
اولین مورد از تفاهمنامههای امضا شده پتروشیمی بروجن به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان است که زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم میکند.
تفاهمنامه دیگر سرمایهگذاری احیا و بستهبندی آب معدنی و کشت و فرآوری گیاهان دارویی به ارزش ۸۰ میلیارد تومان و اشتغال ۹۰ نفر است.
اجرای طرح ۳ هزار رأسی گاو شیری مولد در اراضی دشت زرین کوهرنگ به ارزش یک هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر از دیگر تفاهمنامههای تأیید نهایی شده بود که امشب در حضور رئیس جمهور به امضا رسید.
و در نهایت توسعه و تکمیل پروژههای مکمل شیر خشک، واحد احداث دامداری سه هزار رأسی با اشتغال ۱۴۰ نفر و ارزش سرمایهگذاری ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به امضای استاندار چهارمحال و بختیاری رسید.
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